Homem morre após fazer adolescente refém com faca no pescoço, em Senador Canedo

Criminoso chegou a ferir vítima e arrancar parte de seus cabelos antes de ser baleado por policiais

Samuel Leão - 13 de janeiro de 2026

Caso aconteceu em Senador Canedo. (Foto: Reprodução)

Uma noite de terror marcou o Residencial Boa Esperança, em Senador Canedo, na noite da segunda-feira (12). Um homem de 45 anos, identificado como Josenildo Alves de Sousa, morreu após ser baleado por equipes da Polícia Militar (PM) durante uma situação onde ele mantinha uma adolescente de 16 anos como refém em plena via pública.

O caso, que mobilizou diversas unidades especializadas, aconteceu no cruzamento da Rua BE-8. O socorro foi acionado por volta das 20h, com o relato de que um indivíduo de camiseta branca e bermuda bege ameaçava uma jovem com uma faca encostada em seu pescoço.

Ao chegarem ao local, os militares constataram a gravidade da cena, com Josenildo afirmando que mataria a garota caso alguém se aproximasse.

A negociação durou aproximadamente 20 minutos, mas o agressor não cedeu. Pelo contrário, a situação evoluiu para a violência extrema quando o autor passou a se deslocar para o meio da rua e iniciou agressões diretas contra a vítima.

O homem chegou a cortar o pescoço da adolescente e arrancar parte de seus cabelos. Diante do risco iminente, os policiais reagiram em legítima defesa da jovem, efetuando disparos.

Josenildo foi baleado, a faca foi afastada e os próprios militares agiram rápido para salvar a vida da adolescente. Ela foi colocada em uma viatura e levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Canedo, sendo posteriormente transferida para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), onde permanece em estado estável.

Já Josenildo não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele era natural de Barra do Corda (MA) e já possuía antecedentes criminais por receptação no estado do Rio de Janeiro.

