Apostadores do DF levam bolada após acertarem dezenas em Mega-Sena de R$ 20 milhões

Próximo sorteio será realizado nesta quarta-feira (15), e está avaliado em R$ 35 milhões

Augusto Araújo - 14 de janeiro de 2026

Números foram sorteados na noite desta terça-feira (13). (Foto: Captura/YouTube)

No sorteio da Mega-Sena 2958, realizado na noite desta terça-feira (13), nenhum apostador tirou a sorte grande e acertou todas as dezenas sorteadas. Porém, duas cartelas registradas em Brasília (DF) fizeram a “quina” do concurso e levaram uma bolada para casa.

Os números sorteados foram 18 – 26 – 35 – 41 – 44 – 45.

A primeira foi uma aposta simples, feita na Lotérica Fique Rico, que abocanhou R$58.801,80.

Já a outra foi um bolão, registrado na Lotérica Boa Sorte, com 15 cotas, levou para casa R$176.405,40. Dividindo esse valor para cada parte, a premiação individual foi de R$ 11.760,36 para cada.

Somadas, as duas cartelas foram premiadas em R$ 235.207,20.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2960, será realizado nesta quarta-feira (15), e está avaliado em R$ 35 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!