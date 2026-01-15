BC decreta liquidação da Reag, investigada por fraudes no caso Master

Polícia Federal investiga fundos de investimentos que teriam sido usados para inflar o patrimônio do Master

Folhapress - 15 de janeiro de 2026

Reag é uma das investigações financeiras investigadas pela Polícia Federal por supostas fraudes. (Foto: Divulgação)

NATHALIA GARCIA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação da Reag, instituição investigada por participar de suposta ciranda financeira que inflava artificialmente ativos no caso Master.

A liquidação foi decretada um dia depois de a Polícia Federal deflagrar a segunda fase da operação Compliance Zero, que apura a atuação de fundos de investimentos que teriam sido usados para inflar o patrimônio do Master.

Essa nova etapa da investigação teve como alvos endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, a parentes dele e a empresários, incluindo Nelson Tanure e João Carlos Mansur, ex-dono da Reag – gestora investigada no caso Master e suspeita envolvimento com crime organizado.

O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, foi preso quando se preparava para deixar o país, de jatinho, com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi solto horas depois.

No ato em que determinou a liquidação, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, nomeou como liquidante a APS Serviços Especializados de Apoio Administrativo, tendo como responsável técnico Antonio Pereira de Souza.

A instituição hoje é denominada CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e se enquadrada no segmento S4 (porte inferior a 0,1% do PIB), representando menos de 0,001% do ativo total ajustado do sistema financeiro nacional.

Em nota, o BC disse que a liquidação foi motivada “por graves violações às normas” que regem as atividades das instituições que integram o sistema financeiro.

“O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis”, disse.