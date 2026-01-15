Febre coreana: Goiânia recebe espetáculo das “Guerreiras do K-pop” neste sábado (17)

Sucesso inspirado em produção da Netflix, peça infantil mistura magia, dança e música no palco do Teatro Madre Esperança Garrido

Samuel Leão - 15 de janeiro de 2026

Espetáculo com temática K-pop ocorre em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O fenômeno da cultura coreana, que já conquistou os fones de ouvido e as telas de streaming, agora pede passagem nos palcos de Goiânia. Neste sábado (17), o Teatro Madre Esperança Garrido recebe o espetáculo “Guerreiras do K-pop”, uma adaptação teatral que promete levar o público infantil e infanto-juvenil a uma jornada vibrante.

Inspirada no universo de animação que se tornou sucesso na Netflix, a peça desembarca na capital em duas sessões, às 15h e 17h, prometendo um mix de coreografias animadas e muita aventura.

A trama acompanha a rotina de Rumi, Mira e Zoey, três amigas talentosas que formam um grupo musical de sucesso mundial. No entanto, a história vai muito além dos holofotes e do glamour dos palcos.

Por trás da fama, as jovens escondem um segredo místico: suas vozes possuem poderes mágicos capazes de fortalecer o “Portal”, uma barreira encantada que protege o mundo humano de criaturas sombrias. É essa dualidade entre o brilho das “idols” e a responsabilidade de heroínas que conduz o enredo.

Com uma produção voltada para toda a família, o espetáculo utiliza o humor e a emoção para tratar de temas como amizade e coragem.

Para quem é fã do gênero musical, as coreografias são um show à parte, reproduzindo a energia característica dos grupos sul-coreanos que dominam as paradas globais.

A proposta da Magia Produções é transformar o teatro em uma verdadeira arena de K-pop, onde a interatividade com as crianças é um dos pontos altos da apresentação.

Os interessados em conferir a atração devem ficar atentos aos ingressos, que são limitados. Os valores partem de R$ 35 para meia-entrada e R$ 70 para inteira. O benefício da meia é válido para estudantes, idosos e crianças de 02 a 12 anos.

Vale lembrar que os pequenos com até 24 meses (02 anos incompletos) não pagam, desde que assistam no colo dos responsáveis.

A venda oficial está sendo realizada pelo site meubilhete.com.br, mas também será possível adquirir as entradas na bilheteria física do teatro no dia do evento, caso ainda restem lugares.

O Teatro Madre Esperança Garrido fica localizado na Avenida Contorno, no Setor Central.

Para mais detalhes sobre o espetáculo ou dúvidas sobre o acesso, a produção disponibilizou o perfil @magiaproducoestour no Instagram e o telefone (62) 99843-5166.

