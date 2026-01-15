O que são aqueles “fiozinhos” da banana por baixo da casca e por que nem os macacos comem (mas jogar fora é um erro)

Eles grudam na fruta, incomodam na textura e muita gente arranca sem pensar. Mas os “fiozinhos” da banana têm função no desenvolvimento do fruto e podem concentrar fibras e nutrientes ou seja, descartá-los pode ser desperdício

Layne Brito - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quem descasca banana já viu: ao puxar a casca, ficam aqueles “fiozinhos” presos na polpa, como se fossem pequenas tiras. O impulso de muita gente é tirar tudo, seja por achar estranho, por não gostar da textura ou por acreditar que aquilo “não presta”.

Só que esses fios não são sujeira, não são sinal de fruta estragada e muito menos algo perigoso.

Eles são estruturas naturais da banana, conhecidas como feixes vasculares, que funcionam como canais internos usados durante o crescimento do fruto para levar água e nutrientes e ajudar na formação da polpa.

É justamente por ficarem próximos da parte interna da casca que eles aparecem quando a banana é descascada.

Em algumas frutas, os fios grudam mais e ficam mais visíveis, principalmente quando a banana está bem madura e mais macia, ou quando a casca se solta em partes e puxa as fibras junto.

Isso pode dar a impressão de que há “mais fio” do que o normal, mas, na maioria das vezes, é apenas uma questão de maturação e de como a banana foi manuseada e descascada.

A história de que “nem os macacos comem” virou uma espécie de frase pronta para reforçar a ideia de que esses fios devem ser descartados.

Na prática, o que costuma pesar é a preferência: por serem mais fibrosos, eles não têm a mesma maciez da polpa e podem ser menos agradáveis ao paladar.

Quando há opção de escolher a parte mais doce e macia, é natural que muitos animais e também humanos ignorem o que dá mais trabalho ou tem textura diferente. Isso, porém, não significa que faça mal ou que não seja comestível.

E é aí que entra o ponto principal: jogar fora esses “fiozinhos” pode ser um erro por puro preconceito com a textura.

Como fazem parte da estrutura da fruta, eles tendem a concentrar fibras e compostos naturais do próprio alimento, o que significa que não há motivo de saúde para removê-los sempre.

Para quem busca uma alimentação mais completa e evita desperdício, o melhor é encarar os fios como parte da banana, assim como a polpa.

Para quem não gosta da sensação na boca, existe um truque simples: em vez de arrancar, basta mudar a forma de consumir.

Quando a banana é amassada, batida em vitamina, misturada no iogurte com aveia ou usada em receitas como panqueca e bolo, os fios praticamente “somem” na textura e deixam de incomodar.

No fim, o que parecia um problema vira só um detalhe e você aproveita a fruta por completo, sem desperdício.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!