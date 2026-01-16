Isenção IPVA: comunicado geral para motoristas que possuem veículos com mais de 10 anos de idade

Dependendo do estado, veículos mais antigos podem ter isenção total do IPVA, mas a regra muda conforme a legislação local

Gabriel Yuri Souto - 16 de janeiro de 2026

Isenção do IPVA para alguns veículos com mais de 10 anos (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Motoristas que possuem carros com mais de 10 anos de fabricação precisam ficar atentos a uma informação importante: em alguns estados do Brasil, veículos mais antigos podem ficar isentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Ainda assim, essa possibilidade não vale para todo mundo da mesma forma. Isso porque o IPVA não segue uma regra única em nível nacional e, portanto, cada estado define o próprio critério para liberar o pagamento conforme a idade do veículo.

Na prática, isso significa que o motorista precisa observar onde o veículo está registrado. Afinal, enquanto em alguns estados a isenção já começa com 10 anos de fabricação, em outros ela só passa a valer a partir de 15 anos.

Além disso, há locais em que o benefício demora ainda mais para chegar, sendo aplicado apenas quando o carro completa 20 ou até 30 anos, dependendo do que determina a legislação estadual.

A seguir, veja como funciona em cada estado.

Estados com isenção a partir de 10 anos

Amapá (AP)

Goiás (GO)

Rio Grande do Norte (RN)

Roraima (RR)

Estados com isenção a partir de 15 anos

Amazonas (AM)

Bahia (BA)

Ceará (CE)

Distrito Federal (DF)

Espírito Santo (ES)

Maranhão (MA)

Mato Grosso do Sul (MS)

Pará (PA)

Paraíba (PB)

Piauí (PI)

Rio de Janeiro (RJ)

Rondônia (RO)

Sergipe (SE)

Estados com isenção a partir de 18 anos

Mato Grosso (MT)

Estados com isenção a partir de 20 anos

Acre (AC)

Alagoas (AL)

Paraná (PR)

Rio Grande do Sul (RS)

São Paulo (SP)

Estados com isenção a partir de 30 anos

Santa Catarina (SC)

Contudo, mesmo quando existe isenção automática, alguns estados aplicam regras específicas, como mudanças de calendário, critérios diferentes para certos tipos de veículo e situações em que a cobrança ainda pode aparecer até o sistema reconhecer a liberação.

Afinal, o ideal é sempre conferir a situação do veículo antes de pagar ou deixar vencer.

