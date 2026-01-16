Isenção IPVA: comunicado geral para motoristas que possuem veículos com mais de 10 anos de idade

Dependendo do estado, veículos mais antigos podem ter isenção total do IPVA, mas a regra muda conforme a legislação local

Isenção do IPVA para alguns veículos
Isenção do IPVA para alguns veículos com mais de 10 anos (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Motoristas que possuem carros com mais de 10 anos de fabricação precisam ficar atentos a uma informação importante: em alguns estados do Brasil, veículos mais antigos podem ficar isentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Ainda assim, essa possibilidade não vale para todo mundo da mesma forma. Isso porque o IPVA não segue uma regra única em nível nacional e, portanto, cada estado define o próprio critério para liberar o pagamento conforme a idade do veículo.

Na prática, isso significa que o motorista precisa observar onde o veículo está registrado. Afinal, enquanto em alguns estados a isenção já começa com 10 anos de fabricação, em outros ela só passa a valer a partir de 15 anos.

Além disso, há locais em que o benefício demora ainda mais para chegar, sendo aplicado apenas quando o carro completa 20 ou até 30 anos, dependendo do que determina a legislação estadual.

A seguir, veja como funciona em cada estado.

Estados com isenção a partir de 10 anos

  • Amapá (AP)
  • Goiás (GO)
  • Rio Grande do Norte (RN)
  • Roraima (RR)

Estados com isenção a partir de 15 anos

  • Amazonas (AM)
  • Bahia (BA)
  • Ceará (CE)
  • Distrito Federal (DF)
  • Espírito Santo (ES)
  • Maranhão (MA)
  • Mato Grosso do Sul (MS)
  • Pará (PA)
  • Paraíba (PB)
  • Piauí (PI)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Rondônia (RO)
  • Sergipe (SE)

Estados com isenção a partir de 18 anos

  • Mato Grosso (MT)

Estados com isenção a partir de 20 anos

  • Acre (AC)
  • Alagoas (AL)
  • Paraná (PR)
  • Rio Grande do Sul (RS)
  • São Paulo (SP)

Estados com isenção a partir de 30 anos

  • Santa Catarina (SC)

Contudo, mesmo quando existe isenção automática, alguns estados aplicam regras específicas, como mudanças de calendário, critérios diferentes para certos tipos de veículo e situações em que a cobrança ainda pode aparecer até o sistema reconhecer a liberação.

Afinal, o ideal é sempre conferir a situação do veículo antes de pagar ou deixar vencer.

