Leandro Vilela entrega uniformes e material escolar para mais de 44 mil alunos em Aparecida de Goiânia

Distribuição começa na terça-feira (20) e prefeito afirma que pais não precisarão comprar itens neste ano

Pedro Ribeiro - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela (MDB), inicia na próxima terça-feira (20) a entrega de materiais escolares e uniformes para mais de 44 mil alunos da rede municipal. A ação será realizada ao longo da semana, com visitas do gestor a mais de 30 escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da cidade.

A rede municipal conta com 94 unidades, e a gestão afirma que a entrega dos kits, incluindo uniformes e agasalhos, cumpre um compromisso assumido pelo prefeito. A Secretaria Municipal de Educação reforçou que, em 2026, os pais não precisarão comprar material escolar, já que todos os estudantes serão beneficiados.

Ao comentar a iniciativa, Vilela afirmou que problemas da administração anterior impactaram a área e que, agora, a prefeitura conseguiu adquirir os kits com antecedência. Ele também destacou que os itens seguem um padrão de qualidade semelhante ao adotado pelo Governo de Goiás, comandado por Ronaldo Caiado (União Brasil).

No total, serão entregues 45.238 kits. Cada um inclui mochila e estojo, agasalho, um par de tênis e, no caso dos alunos do ensino fundamental, meias. As alunas receberão short-saia e regata, enquanto os alunos terão bermuda e regata.

Além disso, cada estudante será contemplado com dois conjuntos de calça de malha e camiseta de gola redonda, somando 90.476 peças entre calças e camisetas.

Também serão distribuídos kits escolares específicos para alunos da pré-escola e do ensino fundamental. Já para atender as crianças da creche, a prefeitura informou que entregará ainda 6 mil pares de papetes.

A secretária municipal de Educação, professora Núbia Farias, destacou que a gestão investiu quase R$ 40 milhões em melhorias estruturais na rede, com climatização de salas e reformas em unidades escolares. Entre as ações, ela mencionou a troca do telhado de 24 escolas, que segundo a prefeitura enfrentavam problemas graves durante o período de chuvas.

Núbia afirmou ainda que, mesmo com orçamento limitado, a administração buscou garantir melhores condições de ensino e que a entrega dos kits reforça o compromisso de valorização da educação e fortalecimento da rede pública no município.

