Não é o Brasil: país latino-americano que exporta 300 mil toneladas de óleo de soja e vem batendo recordes atrás de recordes

Um movimento silencioso no comércio internacional surpreendeu e acordos inesperados mudaram a dinâmica de um mercado bilionário

Magno Oliver - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Não foi o Brasil o responsável pelo mais recente recorde no comércio global de óleo de soja e sim um vizinho que muitos comerciantes internacionais não esperavam.

A Argentina surpreendeu o mercado internacional ao fechar contratos para a exportação de cerca de 300 mil toneladas do produto em apenas dois dias, consolidando um marco histórico nas relações comerciais com a Índia, maior importadora mundial de óleos vegetais.

A operação chamou atenção porque equivale ao volume que a Índia costuma adquirir ao longo de um mês inteiro.

A escolha pelo produto argentino sinaliza uma mudança relevante no padrão de compras do país asiático, que tradicionalmente alterna fornecedores e tipos de óleos vegetais, como palma e soja, para garantir segurança alimentar e estabilidade de preços.

O avanço argentino está diretamente ligado a decisões econômicas recentes. A suspensão temporária dos impostos de exportação sobre subprodutos da soja, como farelo e óleo, tornou o produto mais competitivo no mercado internacional. Com preços mais atrativos, compradores indianos aceleraram negociações e fecharam acordos em tempo recorde.

De acordo com os relatórios e análises da Bolsa de Valores de Rosário, o movimento também reflete fatores estruturais do mercado global.

A produção estagnada de óleo de palma em países exportadores, os efeitos prolongados da guerra entre Rússia e Ucrânia e as dificuldades da Índia em ampliar sua autossuficiência em óleos vegetais contribuíram para a maior demanda pelo óleo de soja argentino.

Mais do que um resultado pontual, o episódio reforça a posição da Argentina como fornecedora estratégica para a Ásia.

O recorde sinaliza confiança internacional, amplia a entrada de divisas em um momento sensível da economia e indica que o país vem conquistando espaço definitivo entre os grandes protagonistas do comércio agrícola global.

