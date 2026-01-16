Término do Anel Viário deve dar competitividade à Anápolis no cenário estadual

Conclusão da obra de grande porte pavimentou vias de terra e duplicou cerca de 8 km de pista

Samuel Leão - 16 de janeiro de 2026

Vista aérea das obras de duplicação Anel Viário do Daia. (Foto: Divulgação)

Um ponto de escoamento estratégico de mercadorias e passagem de trabalhadores, o anel viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) se aproxima da inauguração definitiva e deve dar competitividade à Anápolis no cenário estadual.

Acompanhando as melhorias e expansões em andamentos no complexo industrial, a conclusão da obra de grande porte que pavimentou vias de terra e duplicou cerca de 8 km de pista será um impulso importante para o crescimento de Anápolis nos próximos anos. Além de, é claro, dar mais qualidade de vida para os milhares de anapolinos que ali trabalham e se deslocam diariamente.

O Portal 6 entrou em contato com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e apurou quais são as fases finais ainda pendentes no projeto.

“A duplicação da GO-330, em um trecho de 7,98 km, e também a sinalização das mesmas já foram concluídas. Ainda são executados serviços, que estão em fase de finalização, como implantação de uma bacia e outros requisitos para recuperação de áreas degradadas”, expressou.

Cifras do projeto

No total, foi feito um investimento de mais de R$ 33 milhões no projeto. Anteriormente, autoridades que atuaram ativamente na mediação da obra, tais como o deputado estadual Amilton Filho (MDB), chegaram a comemorar o avanço de obras que, por questões técnicas e de negociação com donos de terras que a pista percorria, acabaram sendo interrompidas.

Agora, a conclusão já se aproxima e, mesmo sem uma previsão exata da inauguração, já é possível trafegar pelas duas pistas recém-pavimentadas.

Assim, 2026 pode chegar com um novo impulso para a produção industrial e a logística anapolina, projetando a posição da cidade no cenário estadual – onde ela já foi melhor rankeada.

