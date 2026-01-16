Varejista está fechando as portas e anuncia encerramento das atividades em mais de 100 lojas

Reestruturação mira eficiência e acelera aposta no digital, com foco em lojas maiores, mais estratégicas e conectadas ao e-commerce

Pedro Ribeiro - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A varejista Inditex, grupo espanhol dono de marcas como Zara, vem passando por uma transformação profunda no varejo de moda e tem reduzido sua presença física ao redor do mundo.

A mudança acompanha o avanço do consumo digital e a necessidade de tornar a operação mais eficiente, tecnológica e alinhada ao novo comportamento dos clientes.

Nos últimos anos, a empresa tem adotado um modelo mais enxuto, trocando volume por estratégia.

Em vez de manter muitas unidades menores, a companhia vem concentrando esforços em pontos considerados mais rentáveis, modernos e integrados ao comércio eletrônico.

Em 2025, esse movimento se intensificou com o encerramento de operações em diversas unidades e o fechamento de mais de 100 lojas em diferentes mercados.

Mesmo com menos pontos de venda, a Inditex manteve crescimento e reforçou que o foco agora está em ampliar a presença digital e oferecer uma experiência mais completa e conectada entre loja e internet.

A reorganização envolve não apenas a Zara, mas também outras marcas do grupo, como Oysho, Zara Home e Pull&Bear.

A estratégia tem priorizado espaços maiores, geralmente em centros urbanos e shoppings com alto fluxo, com layout atualizado, maior oferta de produtos e serviços que facilitam a jornada do consumidor.

O principal objetivo da mudança é aumentar a produtividade das lojas. Nessa nova lógica, os pontos físicos deixam de ser apenas locais de compra e passam a funcionar como extensão do ambiente online, oferecendo retirada de pedidos, trocas integradas, devoluções simplificadas e suporte logístico para entregas mais rápidas.

O crescimento do e-commerce é um dos pilares desse redesenho. Com plataformas mais integradas e estoques conectados entre lojas e centros de distribuição, a Inditex consegue localizar peças em diferentes unidades, reduzir prazos e ajustar a logística de forma mais inteligente, mesmo com menos estabelecimentos físicos.

A aposta da empresa para o futuro é construir uma experiência em que o cliente possa transitar sem barreiras entre o online e o offline. Isso inclui investimentos em tecnologia, provadores mais funcionais, pagamentos rápidos, personalização por dados e melhorias nos aplicativos e sites.

Com uma rede física mais seletiva e uma operação digital cada vez mais forte, a Inditex avança para consolidar um modelo que já está redefinindo o varejo global de moda.

Para o setor, o recado é direto: quem não acelerar a integração com o digital pode ficar para trás nas próximas mudanças do mercado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!