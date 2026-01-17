A melhor padaria do Brasil tem café da manhã que supera qualquer hotel, serve almoço e conta com robôs como garçons

Localizada em São Paulo, a padaria de luxo redefine o conceito de panificação ao integrar tecnologia robótica e um buffet de alto padrão

Gustavo de Souza - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

O tradicional “pãozinho na chapa” ganhou uma escala sem precedentes em um dos estabelecimentos mais comentados do país. Considerada por especialistas e pelo público como a melhor padaria do Brasil, a Padaria Cepam, na Vila Prudente, transformou o simples ato de ir à padaria em uma experiência turística e tecnológica completa. Com uma estrutura que impressiona pela magnitude, o local desafia a hotelaria de luxo ao oferecer um café da manhã que se destaca pela variedade e pelo refinamento técnico.

O diferencial, no entanto, vai além do paladar. Quem visita o espaço se depara com uma harmonia inusitada entre a panificação clássica e a automação de ponta, onde a tecnologia serve como suporte para um atendimento ágil e inovador.

Gastronomia que eleva o padrão matinal

O grande chamariz do estabelecimento é o seu café da manhã. Diferente das opções convencionais, o buffet é projetado para superar o rigor e a diversidade encontrados em hotéis cinco estrelas. Com uma confeitaria própria de alta linhagem e uma produção de pães artesanais que segue métodos tradicionais, a padaria consegue atender a um fluxo massivo de clientes sem perder a qualidade artesanal.

Além do desjejum, o local opera com um cardápio completo de almoço, servindo pratos que transitam entre a cozinha clássica e a contemporânea. Essa versatilidade permite que o espaço funcione como um centro gastronômico durante todo o dia, atraindo desde moradores locais até turistas de outros estados.

A chegada da era dos robôs no atendimento

O ponto que mais desperta a curiosidade dos visitantes é a implementação de robôs no salão. Atuando como assistentes de garçons, essas máquinas são responsáveis por transportar pedidos e recolher louças, otimizando o tempo de resposta e garantindo que os funcionários humanos possam focar na hospitalidade e no atendimento personalizado ao cliente.

Essa integração tecnológica não é apenas um adereço visual, mas sim parte de uma logística complexa para gerenciar a alta demanda do local. Os robôs circulam com precisão entre as mesas, equipados com sensores que garantem a segurança dos clientes e trazem um ar futurista a um setor tão tradicional quanto o da panificação.

Confira a experiência completa no vídeo abaixo:

