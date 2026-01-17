Homem finge esbarrão para passar a mão em trabalhadora no Centro de Goiânia

Flagrante mostra momento em que suspeito desvia caminho para tocar nádegas da vítima

Samuel Leão - 17 de janeiro de 2026

Câmera de segurança captou o ocorrido. (Foto: Reprodução)

Uma tarde de trabalho terminou em indignação e revolta para uma funcionária de uma loja no Centro de Goiânia. Um homem, ainda não identificado, foi flagrado por câmeras de segurança cometendo um ato de importunação sexual contra a jovem em plena Avenida Goiás, na esquina com o Cartão de Todos.

Ao Portal 6 o namorado dela, que preferiu não se identificar, revelou que o caso aconteceu no final da tarde da sexta-feira (16), nas proximidades da Câmara Municipal. A vítima havia saído do estabelecimento para entregar um produto a uma cliente, que aguardava dentro de um carro.

No momento em que ela se debruçava sobre a janela do veículo para finalizar o atendimento, o suspeito surgiu caminhando pela calçada.

As imagens de monitoramento mostram que, mesmo com espaço de sobra para transitar, o homem mudou bruscamente de direção ao ver a mulher naquela posição. Ele então passou rente à vítima e utilizou o braço para atingir as nádegas dela, tentando disfarçar a ação como se fosse um simples “esbarrão”.

Assustada com o toque invasivo, a jovem entrou para o interior da loja. Ao perceberem o que havia ocorrido, um colega de trabalho da vítima ainda saiu em busca do agressor para tirar satisfações.

No entanto, ao notar que estava sendo seguido, o homem apressou o passo e conseguiu embarcar em um ônibus do transporte coletivo, fugindo do local antes de ser contido.

Apesar de não ter registrado o caso na polícia, a jovem fez questão de divulgar as imagens para evitar que a situação ocorra novamente e também para tentar identificar o suspeito.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiânia!