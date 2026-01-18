Suspeito invade UBS pelo telhado, furta medicamentos e foge em distrito de Anápolis

Autor chegou a ser visto nas proximidades de um campo de futebol, mas fugiu em direção a área de mata

Augusto Araújo - 18 de janeiro de 2026

Suspeito invadiu UBS pelo teto, levando medicamentos e garrafa de café. (Foto: Reprodução)

Um furto registrado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no distrito de Goialândia, em Anápolis, mobilizou forças policiais na madrugada deste domingo (18).

A ação criminosa foi percebida por uma empresa de monitoramento patrimonial, após o disparo do alarme da unidade.

Imagens das câmeras de segurança indicaram a presença de um homem dentro do local, o que levou ao acionamento imediato da Polícia Militar (PM).

No local, uma funcionária da UBS informou que, ao verificar o sistema de monitoramento, constatou que o posto de saúde havia sido alvo de furto. Segundo o relato, o suspeito teria entrado no imóvel pelo telhado.

Durante a vistoria, foi constatado o desaparecimento de diversos medicamentos, além de um óculos de grau e uma garrafa térmica utilizada para café.

A equipe policial realizou patrulhamento pelo distrito na tentativa de localizar o autor, que chegou a ser visto nas proximidades de um campo de futebol, mas fugiu em direção a uma área de mata.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma tornozeleira eletrônica e a garrafa térmica levada do posto de saúde. O suspeito não foi localizado até as últimas atualizações.

A Polícia Civil instaurou um procedimento para apurar o caso e ficará responsável pela investigação, bem como pela análise dos objetos apreendidos. O crime é tratado como furto consumado.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, solicitando um posicionamento sobre o furto, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto.

