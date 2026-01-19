Anápolis pode ganhar novas linhas de ônibus para Pirenópolis e Caldas Novas

Governo de Goiás abriu chamamento com 153 rotas intermunicipais e incluiu trechos saindo da cidade

Pedro Ribeiro - 19 de janeiro de 2026

Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga. (Foto: Reprodução)

O Governo de Goiás publicou um novo edital para escolher empresas que queiram operar linhas de ônibus intermunicipais. Ao todo, são 153 opções de itinerários em diferentes regiões do estado, incluindo rotas com saída de Anápolis.

Entre os trechos previstos estão ligações entre Anápolis e Pirenópolis, Caldas Novas, Catalão e São Francisco de Goiás. A proposta amplia as possibilidades de transporte para cidades turísticas e para municípios da região.

O edital foi divulgado pela Agência Goiana de Regulação (AGR) e substitui os chamamentos lançados em 2025. Agora, todas as linhas foram reunidas em um único documento, com foco em aumentar a concorrência e permitir que novas empresas entrem no setor.

Segundo a AGR, as linhas poderão ser operadas de forma não exclusiva, ou seja, sem monopólio, e as empresas terão liberdade para definir os preços das passagens, seguindo as regras do sistema.

O edital também inclui rotas entre Goiânia e municípios como Campos Belos, Cristalina, Aragarças, Posse e São Miguel do Passa Quatro, além de trechos no Sudoeste e no Nordeste goiano.

As empresas interessadas precisam apresentar documentação para habilitação na sede da AGR, em Goiânia, ou enviar o pedido por meio eletrônico. É exigida comprovação de capacidade técnica e situação regular jurídica, fiscal e financeira.

O prazo para envio das propostas é de seis meses. Depois da análise, as empresas aprovadas terão até 120 dias para começar a operar, com cadastro dos veículos e integração ao sistema de Bilhete de Passagem Eletrônico.

O edital não prevê cobrança de outorga e está disponível para consulta no site oficial da AGR.