Com inscrições abertas, Sisu 2026 oferta 5,7 mil vagas em Goiás; veja como se candidatar

Processo seletivo oferece oportunidades em cursos de graduação de todo o país

Natália Sezil - 19 de janeiro de 2026

Reitoria da UFG, no Campus Samambaia, em Goiânia. (Foto: Divulgação/UFG)

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) estão abertas até às 23h59 da próxima sexta-feira (23). Este é o principal processo seletivo para ingresso em cursos de graduação oferecidos por instituições públicas em todo o Brasil.

Ao todo, são mais de 274,8 mil vagas distribuídas entre 7.388 cursos no país, com chances em 587 cidades diferentes. Em Goiás, as oportunidades passam de 5,7 mil.

A maioria das vagas são para a Universidade Federal de Goiás (UFG), que conta com dois campi em Goiânia e um campus em Aparecida de Goiânia. São 2.520 vagas, com destaque aos cursos de agronomia, medicina e medicina veterinária.

A Universidade Federal de Catalão (UFCat), no Sudeste goiano, aparece na sequência, com 1.165 vagas. A graduação que sai na frente é a de ciências sociais.

Já a Universidade Federal de Jataí (UFJ), no Sudoeste do estado, tem 1.110 vagas, oferecendo a maior parte das chances aos interessados em medicina veterinária, agronomia, direito e medicina.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), que está distribuído em 14 cidades, oferece 725 vagas.

Por fim, o Instituto Federal Goiano (IF Goiano), que marca presença em 13 municípios, oferta 261 vagas.

Com isso, estudantes que estão interessados em cursar uma graduação em Goiás podem considerar oportunidades em mais de 20 locais: a lista conta com Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Campos Belos, Catalão, Ceres, Formosa e Goiânia.

Também com a Cidade de Goiás, Hidrolândia, Inhumas, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Posse, Rio Verde, Senador Canedo, Uruaçu, Urutaí e Valparaíso de Goiás.

Como se inscrever?

Os candidatos devem realizar as inscrições online, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Sisu. O login utiliza o perfil do Gov.br.

Os estudantes poderão escolher até duas graduações para concorrer, indicando qual é a primeira e a segunda opção de curso, em ordem de prioridade. Também precisarão indicar se estão por ampla concorrência ou pelo sistema de cotas.

O sistema seleciona automaticamente a primeira opção, caso o aluno tenha nota suficiente para entrar na lista de aprovados. Caso a pontuação obtida esteja abaixo da nota de corte, ele é direcionado à segunda opção.

Por isso, especialistas indicam que é importante pensar nas notas de corte anteriores, no número de vagas e na pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Sisu mostra, a cada dia, a posição em que o estudante está na graduação de prioridade. Esta é apenas uma indicação preliminar e não significa a aprovação, mas auxilia na escolha.

Novidades desta edição

O Sisu 2026 conta com duas novidades. A primeira é que esta edição terá somente uma etapa de inscrição. Por isso, os candidatos concorrem, em um único processo seletivo, às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo (primeiro e segundo semestres).

A outra é a possibilidade de considerar as notas das três últimas edições do Enem – 2025, 2024 e 2023. O sistema considerará as pontuações da vez em que o estudante alcançou as melhores notas.

Vale ressaltar: isso não vale para quem concorreu como “treineiro”, ou seja, antes do terceiro ano do ensino médio.

Confira o cronograma:

Período de inscrições: 19 a 23 de janeiro;

Chamada regular de matrícula: 02 de fevereiro;

Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 02 de fevereiro;

Convocação dos candidatos em lista de espera: 11 de fevereiro.

