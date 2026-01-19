Conheça a cidade brasileira que foi construída em cima de um vulcão e é refúgio de paz e tranquilidade

Erguida em uma caldeira vulcânica, une águas termais, clima de montanha e alto IDH, sendo um dos melhores destinos de Minas Gerais

Gustavo de Souza - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Imagine viver ou passar as férias dentro da cratera de um vulcão extinto há milhões de anos. Embora a premissa pareça saída de um roteiro de aventura, essa é a geografia real de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais.

Localizada na Serra da Mantiqueira, a cidade, além de ser uma curiosidade geológica, se consolidou com um dos maiores marcadores de qualidade de vida do Brasil, combinando um clima ameno, natureza exuberante e uma infraestrutura que se contrapõe o caos das grandes metrópoles.

Com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elevado, o município se destaca por oferecer um raro equilíbrio. É o destino onde a modernidade dos serviços urbanos eficientes encontra a serenidade das montanhas, atraindo tanto viajantes em busca de descanso quanto novos moradores que desejam fugir do ritmo acelerado das capitais.

O poder das águas que brotam da cratera

A identidade de Poços de Caldas está profundamente ligada à sua origem vulcânica. Foi essa característica que presenteou a região com fontes de águas sulfurosas e térmicas de valor inestimável.

Desde o século XIX, a fama dessas “águas milagrosas” transformou a pequena vila em uma estância hidromineral de prestígio internacional. O que começou como uma busca por tratamentos terapêuticos para problemas respiratórios e de pele, acabou moldando uma cidade elegante e sofisticada.

Ao longo das décadas, o município tornou-se o ponto de encontro da elite brasileira. Políticos, artistas e médicos frequentavam os luxuosos balneários e hotéis que ainda hoje preservam a arquitetura charmosa de outros tempos.

Mesmo após a proibição dos cassinos no século XX, Poços soube se reinventar. A cidade manteve sua vocação para o bem-estar e consolidou-se como um polo de turismo de lazer e saúde.

Do luxo histórico ao contato direto com a natureza

Passear por Poços de Caldas é fazer uma viagem no tempo sem perder o conforto atual. O Parque José Affonso Junqueira, com seus jardins impecáveis, e o Recanto Japonês, com sua atmosfera de contemplação, são paradas obrigatórias para quem busca paz.

Já o Recanto Japonês oferece uma atmosfera de contemplação única. Para os amantes de vistas panorâmicas, o teleférico que leva ao Cristo Redentor oferece o ângulo perfeito da cidade aninhada entre as montanhas.

Além dos marcos históricos, a natureza local convida ao movimento. Trilhas, mirantes e quedas d’água, como a Cascata das Antas e a Fonte dos Amores, proporcionam um contato direto com a mata nativa.

É essa versatilidade que torna a cidade tão especial. É possível caminhar por centros culturais e cafés charmosos durante a tarde e estar no topo de uma montanha para o pôr do sol em poucos minutos.

Um porto seguro para morar e investir

Poços de Caldas encanta quem a visita, mas convence de verdade quem decide ficar. A segurança pública e a qualidade das redes de saúde e educação colocam a cidade no topo da lista de desejos para muitas famílias.

O custo de vida equilibrado também é um atrativo para quem planeja a aposentadoria. É um ambiente considerado muito mais saudável para criar os filhos, longe da poluição sonora e visual das metrópoles.

Para o turista, a cidade é um refúgio inesquecível de águas quentes e hospitalidade mineira. Para o morador, é a certeza de uma vida com muito mais verde, silêncio e qualidade de vida.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!