Homem e atual companheira são presos em Goiânia após tentarem matar ex-esposa

Operação integrada localizou os autores em menos de 06 horas após o crime

Samuel Leão - 19 de janeiro de 2026

Casal foi preso pela Giro em Goiânia. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um homem e sua atual companheira foram presos em Goiânia no domingo (18), após tentarem matar a ex-esposa dele com disparos de arma de fogo. Um disparo atingiu o rosto da vítima, que precisou ser socorrida às pressas e permanece sob cuidados médicos intensivos.

O Portal 6 apurou que a resposta das forças de segurança foi imediata. Em uma operação conjunta que reuniu o Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), a 5ª CIPM, o serviço de inteligência (COINT) e a Comando de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, os suspeitos foram localizados e detidos em menos de seis horas após a tentativa de homicídio.

A fuga para a capital não foi suficiente para esconder a dupla do radar das equipes especializadas. A captura ocorreu no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

No momento da abordagem, os policiais encontraram o casal ainda em posse da arma utilizada no crime — um revólver, que foi prontamente apreendido.

Sem saída diante do cerco policial, os dois confessaram a autoria do atentado, detalhando a dinâmica dos fatos ocorridos horas antes em Nerópolis.

Os autores foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde foram autuados por tentativa de homicídio. Eles agora permanecem à disposição do Poder Judiciário e devem passar por audiência de custódia nos próximos dias.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiânia!