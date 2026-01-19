Homem e atual companheira são presos em Goiânia após tentarem matar ex-esposa

Operação integrada localizou os autores em menos de 06 horas após o crime

Samuel Leão Samuel Leão -
Casal preso Giro Goiânia
Casal foi preso pela Giro em Goiânia. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um homem e sua atual companheira foram presos em Goiânia no domingo (18), após tentarem matar a ex-esposa dele com disparos de arma de fogo. Um disparo atingiu o rosto da vítima, que precisou ser socorrida às pressas e permanece sob cuidados médicos intensivos.

O Portal 6 apurou que a resposta das forças de segurança foi imediata. Em uma operação conjunta que reuniu o Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), a 5ª CIPM, o serviço de inteligência (COINT) e a Comando de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, os suspeitos foram localizados e detidos em menos de seis horas após a tentativa de homicídio.

A fuga para a capital não foi suficiente para esconder a dupla do radar das equipes especializadas. A captura ocorreu no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

No momento da abordagem, os policiais encontraram o casal ainda em posse da arma utilizada no crime — um revólver, que foi prontamente apreendido.

Sem saída diante do cerco policial, os dois confessaram a autoria do atentado, detalhando a dinâmica dos fatos ocorridos horas antes em Nerópolis.

Os autores foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde foram autuados por tentativa de homicídio. Eles agora permanecem à disposição do Poder Judiciário e devem passar por audiência de custódia nos próximos dias.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

