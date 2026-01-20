Corretor de Goiânia mostra linda casa que será destruída para dar lugar a novo prédio no Setor Marista

Localizada em uma região estratégica, de frente para a pista de cooper da Alameda Ricardo Paranhos, a residência faz parte da memória visual de quem frequenta a "região das mansões"

Samuel Leão - 20 de janeiro de 2026

Mansão na Alameda Ricardo Paranhos, em Goiânia. (Foto: Google)

Um vídeo publicado por um corretor de imóveis tem dado o que falar ao mostrar os últimos dias de uma das construções mais icônicas da Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista, em Goiânia.

O casarão de fachada branca e estilo tradicional, que chama a atenção pela imponência e design atemporal, será demolido para dar lugar a um novo e luxuoso empreendimento vertical.

No entanto, o terreno, que já abrigou o restaurante Enttres, agora será o endereço do City Altier, um condomínio de alto padrão que contará com duas torres e um foco em exclusividade, abrigando apenas 77 moradores.

O novo projeto oferece apartamentos com apenas uma unidade por andar. As plantas variam entre 235 m² e 280 m², contando com três ou quatro suítes e varanda equipada com churrasqueira a carvão. Além disso, o prédio promete uma estrutura de lazer robusta, ocupando mais de 2.000 m² de área comum.

Apesar dos atrativos modernos, o anúncio não foi bem recebido por muitos internautas, que utilizaram os comentários para expressar tristeza com a mudança na paisagem urbana.

Muitos destacaram que a capital está perdendo sua identidade arquitetônica ao substituir casas históricas por prédios com a mesma narrativa visual.

“Assisto essa notícia com o coração partido. Um lugar tão bom de ir, além de ser uma casa bela, única e atemporal que não se vê mais em lugar algum. Vai ser demolida para construir prédios com a mesma narrativa”, desabafou uma seguidora, lamentando a perda do imóvel que considerava especial.

Outro usuário reforçou a crítica, apontando que a cidade está se tornando visualmente monótona. Para ele, ver uma casa tão bonita se transformar em um “bloco de concreto gigante” faz com que Goiânia perca sua beleza e se torne uma “capital genérica e sem identidade”.

No vídeo publicado, não foi expressa a previsão de lançamento do novo empreendimento e nem de demolição da charmosa mansão.

