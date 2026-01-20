Pagamento de janeiro dos servidores estaduais é antecipado e data já foi definida

Expectativa é que o adiantamento ajude no controle financeiro das famílias e também impulsione a economia

Magno Oliver - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O Governo do Acre informou que vai antecipar o pagamento dos salários de janeiro para servidores estaduais ativos, aposentados e pensionistas.

A medida foi anunciada pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), com previsão de liberação dos valores para a próxima quarta-feira (28).

Segundo o Executivo, a antecipação alcança todo o funcionalismo e reforça o compromisso com a valorização dos servidores, mantendo a política salarial dentro do planejamento e do equilíbrio das contas públicas.

A expectativa é que o adiantamento ajude no controle financeiro das famílias acreanas e também impulsione a economia do estado, principalmente no fim do mês, quando o comércio costuma registrar maior movimento.

Os contracheques estarão disponíveis um dia antes do pagamento, no site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado do Acre e no aplicativo MeuAC.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!