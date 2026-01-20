Prefeitura de Valparaíso de Goiás abre inscrições para processo seletivo com 767 vagas e salários de até R$ 6 mil

Candidaturas podem ser feitas de forma online e oportunidades são para níveis médio e superior

Gabriella Pinheiro - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), com vagas nas áreas administrativa, fiscal, saúde e educação.

Ao todo, são ofertadas 767 vagas imediatas, além de 2.301 oportunidades para formação de cadastro de reserva, destinadas a profissionais com níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 1.544,98 a R$ 6.084,71.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), banca organizadora do certame, até o dia 12 de fevereiro. As taxas de inscrição são de R$ 100 e R$ 140, conforme o cargo pretendido.

Há vagas para os cargos de agente de educação, assistente de educação (monitor), auxiliar em saúde bucal, condutor socorrista, escrituário, fiscal de higiene sanitária, fiscal de meio ambiente, fiscal de obras, fiscal de posturas, fiscal de transporte público e trânsito, fiscal de tributos, motorista oficial, secretário escolar, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e técnico em radiologia.

Também estão sendo ofertadas oportunidades para assistente social, biomédico, bioquímico, cirurgião-dentista, enfermeiro, engenheiro civil, farmacêutico (30h e 40h), fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, nutricionista, orientador educacional, professor de educação básica, professor do ensino fundamental – anos finais (educação artística), psicólogo, supervisor pedagógico, terapeuta ocupacional e médico veterinário.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Mais informações podem ser consultadas no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!