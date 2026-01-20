Trabalho freelancer: R$ 150 por hora para testar o escorregador de emergência de avião e se jogar nele

O que parece ser uma leve brincadeira faz parte de protocolos aéreos levados muito a sério

Magno Oliver - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução / X)

Um trabalho temporário e fora do comum chamou atenção nas redes sociais por oferecer cerca de R$ 150 por hora para participantes dispostos a se lançar em escorregadores de emergência de aeronaves.

A atividade faz parte de testes controlados realizados pela Collins Aerospace, uma das principais empresas do setor aeronáutico mundial.

A iniciativa reuniu cerca de 120 voluntários selecionados por uma agência de recrutamento especializada. O objetivo foi simular evacuações de aeronaves sem qualquer situação real de risco, permitindo que os participantes descessem pelos escorregadores infláveis em condições monitoradas, utilizando equipamentos de proteção individual.

Os testes aconteceram entre os dias 18 e 20 de novembro, em uma instalação da empresa na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos.

Durante o processo, os voluntários receberam orientações técnicas e tinham como missão realizar a descida no menor tempo possível, reproduzindo o comportamento esperado em uma evacuação real.

Esses escorregadores são equipamentos essenciais de segurança e precisam cumprir normas rígidas da aviação internacional.

As exigências incluem funcionamento em condições extremas de vento, chuva e temperatura, além da capacidade de evacuar todos os passageiros em até 90 segundos. Segundo a fabricante, os modelos testados conseguem inflar completamente em poucos segundos.

Além dos sistemas mais simples usados em aeronaves menores, a empresa também desenvolve escorregadores duplos para aviões de grande porte, que podem ser convertidos em botes salva-vidas.

Os testes frequentes garantem que, em uma emergência real, a tecnologia funcione de forma eficiente, transformando uma experiência curiosa em um componente vital da segurança aérea.

Confira mais detalhes:

Teste de escorregador de emergência de avião. Só é divertido no teste mesmo. pic.twitter.com/gi7rsfPAG2 — AEROIN (@aero_in) January 3, 2026

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!