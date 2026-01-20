WhatsApp testa função que promete acabar com a paranoia de quem publica status

Nova ferramenta do WhatsApp permite personalizar privacidade após a postagem, eliminando a necessidade de apagar e republicar postagens

Gustavo de Souza - 20 de janeiro de 2026

A ansiedade de publicar uma foto ou vídeo e, logo em seguida, questionar se as configurações de privacidade estão corretas é um sentimento comum entre os usuários. Para muitos, o hábito de deletar um post preventivamente apenas para checar quem pode vê-lo tornou-se uma rotina cansativa.

Essa “paranoia” digital finalmente encontrou uma solução prática desenvolvida pela equipe da Meta para o WhatsApp. Uma nova funcionalidade em testes promete trazer transparência imediata e controle total sobre o que é compartilhado temporariamente na plataforma.

A ferramenta chega para resolver um problema histórico de usabilidade que afetava a experiência de bilhões de pessoas. Agora, a verificação da audiência pode ser feita em tempo real, sem interromper o ciclo de 24 horas da publicação original.

O fim do ciclo de “deleta e reposta” no aplicativo

A grande mudança está disponível na versão beta 2.26.2.9 para o sistema Android. O recurso elimina a insegurança de quem publica conteúdos sensíveis ou direcionados a grupos específicos.

Muitos usuários costumavam interromper suas postagens apenas para conferir as listas de exceções nas configurações da conta. Com a atualização, essa checagem passa a ser direta e não exige que o conteúdo seja removido do ar.

Este avanço representa uma melhoria significativa na transparência da interface do usuário. A Meta aposta em tornar as configurações de privacidade dinâmicas, adaptando-se à velocidade das redes sociais modernas.

A novidade oferece uma camada extra de tranquilidade para quem valoriza a discrição no ambiente digital. É um passo importante para tornar o aplicativo mais intuitivo e menos focado em processos burocráticos de configuração.

Como funciona o novo painel de controle de público

Para acessar a funcionalidade, o usuário deve abrir o seu próprio Status e tocar na lista de visualizadores. Dentro desse ambiente, um novo menu de três pontos revela a opção chamada “Público”.

Ao clicar nessa aba, um resumo detalhado é exibido instantaneamente na tela do celular. O painel mostra se o post está visível para todos os contatos, se há uma lista de exceções ativa ou se apenas pessoas selecionadas podem assistir.

Além da audiência, o novo painel revela se a opção de recompartilhamento está habilitada para aquela mídia específica. Isso permite saber se outros contatos podem espalhar sua foto ou se o vídeo está protegido contra encaminhamentos.

Esse controle granular dá ao usuário o poder de monitorar a segurança de seus dados a qualquer momento. Caso perceba algum erro na configuração, o ajuste pode ser compreendido antes que pessoas indesejadas visualizem o conteúdo.

Expectativas para o lançamento global em 2026

O recurso está sendo liberado de forma gradual para os testadores inscritos no programa da Google Play Store. A fase de testes é essencial para garantir que a ferramenta chegue ao público final livre de falhas ou bugs.

A expectativa do mercado é que a função alcance todos os aparelhos Android e iOS ainda neste primeiro trimestre de 2026. Por enquanto, a recomendação é manter o aplicativo sempre atualizado para receber a novidade assim que disponível.

Esta atualização chega em um ano de grandes transformações para o mensageiro mais popular do mundo. Recentemente, a plataforma também reformulou a exibição de links e prévias de sites para facilitar a navegação.

Além disso, 2026 deve marcar a aguardada implementação oficial dos nomes de usuário no aplicativo. O WhatsApp continua evoluindo para se tornar uma rede social cada vez mais completa e segura para todos os seus perfis.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!