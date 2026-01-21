Goiás registra chuvas acima de 100 mm e novas tempestades preocupam

Corredor de umidade sobre o Brasil Central intensifica nebulosidade e previsão para esta quarta-feira (21) indica mais temporais em Goiânia, Anápolis e Rio Verde

Samuel Leão - 21 de janeiro de 2026

Chuva forte no Setor Leste Universitário, em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

O estado de Goiás registrou volumes impressionantes de chuva nesta terça-feira (20), com acumulados que ultrapassaram a marca dos 100 mm em algumas localidades.

De acordo com o monitoramento do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), a cidade de Nova Crixás liderou o ranking estadual com 108,6 mm registrados na UBSF Jovita Gomes. Logo atrás, Corumbaíba também apresentou um índice severo, atingindo 102,2 mm no viveiro municipal.

A força das precipitações também foi sentida de forma intensa na região metropolitana e no interior. Aragoiânia registrou 93,4 mm, seguida por Catalão, com 91,6 mm, e Caldas Novas, que acumulou 82,2 mm.

Outros municípios como Água Limpa e Cezarina também figuraram na lista dos maiores volumes, evidenciando que a instabilidade atingiu diversas frentes do território goiano.

Na capital, a chuva foi distribuída de forma rigorosa por diferentes setores. A Região Oeste, no Vera Cruz, registrou o maior índice com 90,2 mm, enquanto a Região Sudoeste, no Jardins Madri, marcou 83,4 mm.

Goianápolis, vizinha de Anápolis, também entrou no radar dos recordistas com exatos 70 mm de chuva acumulada no último período.

O cenário é provocado pelo avanço de uma frente fria pela costa da Região Sudeste, cujo deslocamento favorece a organização de um corredor de umidade sobre o Brasil Central.

Esse sistema intensifica a nebulosidade em todo o estado de Goiás, criando um ambiente propício para a ocorrência de chuvas volumosas, raios e tempestades severas.

Previsão

Para esta quarta-feira (21), a previsão indica que o tempo permanecerá instável. Em Goiânia, as temperaturas devem variar entre 21 °C e 28 °C, com expectativa de novos temporais que podem somar 15 mm.

Em Anápolis, a máxima não deve ultrapassar os 27 °C, com mínima de 20 °C, mantendo o alerta para pancadas de chuva que também podem chegar aos 15 mm de volume.

No Sudoeste goiano, Rio Verde terá um dia de sol entre nuvens, mas com possibilidade de chuvas isoladas ao longo da tarde e noite. Os termômetros na cidade devem oscilar entre 21 °C e 29 °C, com previsão de acumulados na casa dos 10 mm.

A recomendação das autoridades é de atenção redobrada, já que as rajadas de vento podem superar os 60 km/h em diversas regiões.

O CIMEHGO reforça que o risco de alagamentos e queda de árvores continua elevado devido ao solo já encharcado pelos recordes de ontem.

A população deve evitar se abrigar debaixo de árvores durante as tempestades e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, priorizando sempre a segurança em locais fechados.

