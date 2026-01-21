Passageiro é preso ao tentar embarcar com 100 celulares no aeroporto de Foz

Durante fiscalização de rotina, agentes identificaram indícios de irregularidades e decidiram vistoriar as bagagens

Folhapress - 21 de janeiro de 2026

Mercadoria foi apreendida pela fiscalização da Polícia Federal (Foto: Divulgação/PF)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um passageiro foi preso em flagrante ao tentar embarcar com cerca de 100 celulares sem nota fiscal no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná.

A Polícia Federal abordou uma família que seguia para São Paulo e transportava nove malas. Durante fiscalização de rotina no terminal, agentes identificaram indícios de irregularidades e decidiram vistoriar as bagagens.

Na inspeção, foram encontrados aproximadamente 100 aparelhos celulares sem documentação fiscal. Os produtos, avaliados em valor elevado, foram apreendidos no local.

O passageiro responsável foi preso em flagrante e levado à Delegacia da Polícia Federal. Ele responderá por descaminho e teve os bens retidos.

COMO FUNCIONA A FISCALIZAÇÃO NO AEROPORTO

A Polícia Federal realiza inspeções rotineiras em bagagens nos principais aeroportos do país. O objetivo é combater o contrabando e o descaminho de produtos eletrônicos e outros itens sem comprovação de origem.

O Aeroporto de Foz do Iguaçu é considerado ponto estratégico para fiscalização. A região faz fronteira com Paraguai e Argentina, o que aumenta o fluxo de mercadorias irregulares.