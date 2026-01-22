6 signos que irão se apaixonar perdidamente antes do mês acabar

Movimentos intensos no céu favorecem encontros marcantes, romances inesperados e conexões que podem mudar tudo nos próximos dias

Isabella Valverde - 22 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/ Pexels)

O clima astral deste fim de mês promete mexer com o coração de muita gente. Trânsitos planetários ligados a Vênus e à Lua criam um cenário favorável para paixões intensas, reconexões emocionais e até amores que surgem do nada, mas chegam com força total.

Para alguns signos, o sentimento não será passageiro: a tendência é de envolvimento profundo e difícil de ignorar.

Confira os seis signos que têm mais chances de se apaixonar perdidamente antes do mês acabar.

Áries

Áries entra em um período de magnetismo elevado. O signo, que costuma viver tudo com intensidade, pode se surpreender ao baixar a guarda por alguém que desperta admiração e desejo ao mesmo tempo. A paixão surge rápido e com grande impacto emocional.

Gêmeos

Conversas despretensiosas podem se transformar em algo muito maior para Gêmeos. O signo encontra alguém que estimula a mente e o coração, criando uma conexão que vai além da curiosidade inicial. O envolvimento tende a crescer dia após dia.

Leão

Leão volta a ser o centro das atenções — e isso inclui o campo amoroso. Um encontro especial pode reacender o romantismo e provocar sentimentos fortes.

A diferença agora é que o signo pode se entregar de forma mais sincera do que costuma fazer.

Virgem

Mesmo mais cauteloso, Virgem não ficará imune às energias do período. Uma relação construída aos poucos pode ganhar profundidade rapidamente.

O que começa com afinidade e confiança tem tudo para virar paixão intensa antes do mês terminar.

Escorpião

Para Escorpião, o céu favorece conexões profundas e transformadoras. O signo pode viver um amor arrebatador, daqueles que mexem com emoções antigas e despertam sentimentos difíceis de controlar. A intensidade será marca registrada.

Peixes

Peixes entra em um dos seus melhores momentos no amor. Sensível e intuitivo, o signo tende a reconhecer rapidamente quando a conexão é especial.

O envolvimento emocional pode ser tão forte que fará o pisciano se entregar sem medo.

