O Agente Secreto recebe quatro indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator para Wagner Moura

22 de janeiro de 2026

O cinema brasileiro alcançou mais um marco histórico com “O Agente Secreto”, que recebeu quatro indicações ao Oscar. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco, além de garantir a indicação de Wagner Moura a Melhor Ator por sua atuação na produção.

A lista oficial dos indicados à 98ª edição do Oscar foi divulgada nesta quinta-feira (22) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

A presença de “O Agente Secreto” entre os concorrentes a Melhor Filme representa apenas a segunda vez que uma obra brasileira chega à principal categoria da premiação — feito que só havia sido alcançado no ano passado, com “Ainda Estou Aqui”.

A indicação múltipla reforça o forte reconhecimento internacional do filme, que já vinha sendo apontado como favorito por importantes veículos da imprensa dos Estados Unidos, como The New York Times, Variety e The Hollywood Reporter.

A expectativa cresceu ainda mais após o desempenho no Globo de Ouro, onde o longa venceu como melhor filme falado em língua não inglesa e garantiu o prêmio de melhor ator em drama para Wagner Moura.

Com a indicação ao Oscar, Wagner Moura se torna o primeiro brasileiro a disputar a categoria de Melhor Ator, ampliando o protagonismo do país na maior premiação do cinema mundial.

Até então, apenas atrizes brasileiras haviam sido lembradas nessa disputa: Fernanda Montenegro, em 1999, por “Central do Brasil”, e Fernanda Torres, no ano passado, por “Ainda Estou Aqui”.

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles. No Brasil, o evento será transmitido pela TV Globo, pelo canal TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.

As indicações de “O Agente Secreto” consolidam um período de destaque do cinema nacional no cenário internacional, que nos últimos anos vem acumulando prêmios, indicações e presença constante nos principais festivais e premiações do mundo.

