Inscrições abertas para concurso da PMDF com salários de até R$ 17 mil

Oportunidade exige nível superior em qualquer área e oferece 49 vagas imediatas, além de cadastro reserva

Samuel Leão - 23 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de candidatos prestando concurso público. (Foto: Agência Brasil)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) abriu as inscrições para o concurso público do Curso de Formação de Oficiais (CFO).

A seleção oferece 49 vagas para preenchimento imediato, além da formação de um cadastro reserva.

De acordo com o edital, os interessados poderão realizar a inscrição entre as 10h do dia 04 de fevereiro e às 18h do dia 06 de março.

O processo deve ser feito exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. A taxa de participação foi fixada em R$ 163.

Um dos maiores atrativos do concurso é a progressão salarial. Durante o primeiro ano como Cadete, o aluno já recebe uma remuneração de R$ 8.007. Após a conclusão dos três anos de curso, o Aspirante-a-Oficial passa a ganhar R$ 14.451,93. Ao atingir o posto de 2º Tenente, os vencimentos chegam à marca de R$ 17.034.

Para ingressar na corporação, os candidatos precisam cumprir requisitos específicos. É necessário ter graduação de nível superior em qualquer área de formação e idade entre 18 e 30 anos (com exceção para policiais militares da ativa).

Além disso, a PMDF exige altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, além de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais.

A jornada para a aprovação será composta por diversas etapas eliminatórias e classificatórias. Os inscritos serão submetidos a provas objetivas e discursivas, seguidas pelo teste de aptidão física (TAF), exames médicos, avaliação psicológica e a sindicância de vida pregressa, que realiza uma investigação social completa sobre o candidato.

Os aprovados em todas as fases serão matriculados no Curso de Formação de Oficiais, que possui duração de três anos letivos.

O regime é de dedicação integral e exclusiva, podendo inclusive ocorrer em sistema de internato. O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Confira aqui o edital completo para a seleção.

