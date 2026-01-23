Mulher morre após se afogar em piscina de hotel, no Rio Quente

Vítima estava acompanhada do esposo e interagia com a família em água rasa quando perdeu a consciência

Gabriella Pinheiro - 23 de janeiro de 2026

Imagem mostra Isabelle de Jesus Monteiro.

Uma mulher de 36 anos, identificada como Isabelle de Jesus Monteiro, morreu na noite de quinta-feira (22) após sofrer um afogamento em uma piscina de hotel, no Rio Quente, no Sul de Goiás. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu por volta das 20h40. A vítima estava na piscina acompanhada do esposo e de outras pessoas quando, durante uma brincadeira de mergulho, permaneceu imóvel no fundo da piscina.

Ao perceberem a situação, familiares e testemunhas retiraram a vítima da água e iniciaram os primeiros socorros com o auxílio de um salva-vidas do local.

Em seguida, a equipe de socorro do próprio parque realizou o transporte até o Hospital Municipal de Rio Quente.

Na unidade de saúde, Isabelle recebeu atendimento médico, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar a transferência da paciente para um hospital em Caldas Novas.

No entanto, durante a preparação para o transporte, a vítima não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no hospital municipal de Rio Quente.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Samu e compareceu à unidade para averiguação da ocorrência. Diante dos fatos, a Polícia Civil (PC) foi comunicada e ficou responsável pelos procedimentos legais.

A morte foi registrada como acidental por afogamento. As circunstâncias do caso devem ser apuradas pela PC.

Em nota, a empresa Conect Telecom, onde Isabelle atuava como diretora financeira, manifestou pesar pela perda e ressaltou a dedicação, o profissionalismo e a contribuição decisiva de Kyka para o crescimento e a consolidação da empresa. A nota também expressa solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor.

Em nota enviada ao Portal 6, o Rio Quente Resorts lamentou o falecimento e informou que acolheu e prestou todo o suporte necessário para a família.

Leia a nota:

O Rio Quente Resorts lamenta profundamente o falecimento de Isabelle Monteiro e informa que acolheu e prestou todo o suporte necessário para a família. A hóspede interagia com a família normalmente em água rasa quando perdeu a consciência. Assim que a inconsciência foi constatada, a família solicitou socorro e foi prontamente assistida. A hóspede recebeu o competente atendimento profissional imediato no local, em conformidade com os protocolos de segurança, e foi encaminhada com vida ao hospital municipal de Rio Quente, onde veio a falecer. A empresa segue à disposição das autoridades para colaborar com a apuração do caso.

