Cachorros abandonados por dias em Anápolis são resgatados e estão disponíveis para adoção

Dos cinco animais, dois faleceram antes de serem socorridos pelos vizinhos, que passaram a doas alimentos e água aos pequenos

Davi Galvão - 10 de abril de 2026

Cadelas foram resgatadas e estão disponíveis para adoção. (Foto: Bem Estar Animal)

Os dois cachorros remanecentes que foram abandonados por um inquilino de uma residência no bairro Boa Vista, em Anápolis, já foram resgatados pelo programa Bem Estar Animal, da Prefeitura de Anápolis.

Batizadas de Pitaya e Negona, os cães, ou melhor, cadelas, viviam com outros três cães no imóvel quando, no último domingo (05), o homem que morava no imóvel fugiu sem aviso prévio ao locatário, jogando a chave por cima do muro.

Até que os vizinhos percebessem o que havia ocorrido, um dos cachorros já havia morrido de fome e outros dois foram adotados por um casal do imóvel ao lado. Desses, um não resistiu e faleceu horas depois. O outro, nomeado como Theo, segue sendo cuidado e na companhia de novos irmãos.

O drama de Pitaya e Negona, porém, se estendeu ao longo de mais alguns dias, tendo as cadelas dependido da solidariedade da vizinhança, que se comoveu com a cena e passaram a alimentá-las por entre as grades.

O Portal 6 esteve no local ainda no começo da semana reportando a situação e, após comunicar o caso a Prefeitura, a Diretoria de Bem Estar Animal esteve no local e realizaram o resgate.

Ambas as cadelas foram encaminhadas a um canil, onde receberam atendimento veterinário e seguem disponíveis para adoção.

Quem se interessar no processo e quiser dar um lar para a Pitaya e a Negona, pode procurar a Gerência de Bem Estar Animal, no Parque Ipiranga, das 08h às 12h e 13h às 17h, ou entrar em contato via mensagem pelo Whatsapp (62) 99979-3293.

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