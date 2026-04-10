Após suspensão, Justiça determina retomada imediata de fornecimento de sangue em Anápolis

Empresa havia suspendido fornecimento de bolsas ao município pouco antes do lançamento do Hemocentro Regional

Lara Duarte - 10 de abril de 2026

Instituto Rosa de Medicina Bem-Estar, mantenedor do Banco de Sangue. (Foto: Reprodução)

Cerca de cinco horas após a Procuradoria Geral do Município (PGM) acionar a Justiça, o Instituto Rosa de Medicina Bem-Estar, mantenedor do Banco de Sangue Modelo de Anápolis, foi obrigado a retomar imediatamente o fornecimento de bolsas de sangue ao município.

A decisão foi proferida pelo juiz plantonista Gabriel Consigliero Lessa, em análise de tutela de urgência protocolada na noite de quinta-feira (09), no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Na determinação, o magistrado estabeleceu multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento, limitada inicialmente ao prazo de 30 dias.

Segundo a PGM, o banco é o único credenciado na cidade para fornecimento de insumos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e a interrupção ocorreu de forma abrupta, sem aviso prévio ou prazo de transição.

O Banco de Sangue Modelo pertence aos ex-vereadores Eli Rosa e Elinner Rosa. Até o momento, eles não se pronunciaram.

A PGM também destacou que Anápolis atua como polo regional de saúde e atende pacientes de diversas cidades vizinhas, o que amplia o impacto da suspensão.

A decisão foi tomada às 02h07 desta sexta-feira (10), determinando a retomada imediata do serviço.

A suspensão havia sido comunicada à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) minutos antes de um evento no Teatro Municipal de Anápolis, realizado para formalizar a doação de uma área destinada à construção do novo hemocentro regional.

Durante a cerimônia, o prefeito Márcio Corrêa (PL) informou a situação e determinou que o departamento jurídico do município ingressasse com uma ação emergencial.

Na ocasião, o governador Daniel Vilela (MDB) afirmou que o Hemocentro de Goiânia estaria disponível para atender a demanda de Anápolis enquanto a situação fosse resolvida.

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