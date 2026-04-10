Após suspensão, Justiça determina retomada imediata de fornecimento de sangue em Anápolis
Empresa havia suspendido fornecimento de bolsas ao município pouco antes do lançamento do Hemocentro Regional
Cerca de cinco horas após a Procuradoria Geral do Município (PGM) acionar a Justiça, o Instituto Rosa de Medicina Bem-Estar, mantenedor do Banco de Sangue Modelo de Anápolis, foi obrigado a retomar imediatamente o fornecimento de bolsas de sangue ao município.
A decisão foi proferida pelo juiz plantonista Gabriel Consigliero Lessa, em análise de tutela de urgência protocolada na noite de quinta-feira (09), no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).
Na determinação, o magistrado estabeleceu multa diária de R$ 500 em caso de descumprimento, limitada inicialmente ao prazo de 30 dias.
Segundo a PGM, o banco é o único credenciado na cidade para fornecimento de insumos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e a interrupção ocorreu de forma abrupta, sem aviso prévio ou prazo de transição.
O Banco de Sangue Modelo pertence aos ex-vereadores Eli Rosa e Elinner Rosa. Até o momento, eles não se pronunciaram.
A PGM também destacou que Anápolis atua como polo regional de saúde e atende pacientes de diversas cidades vizinhas, o que amplia o impacto da suspensão.
A decisão foi tomada às 02h07 desta sexta-feira (10), determinando a retomada imediata do serviço.
A suspensão havia sido comunicada à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) minutos antes de um evento no Teatro Municipal de Anápolis, realizado para formalizar a doação de uma área destinada à construção do novo hemocentro regional.
Durante a cerimônia, o prefeito Márcio Corrêa (PL) informou a situação e determinou que o departamento jurídico do município ingressasse com uma ação emergencial.
Na ocasião, o governador Daniel Vilela (MDB) afirmou que o Hemocentro de Goiânia estaria disponível para atender a demanda de Anápolis enquanto a situação fosse resolvida.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!