Nova regra em 2026: motociclistas estão proibidos de levar passageiros na garupa

Multa pode chegar a valor equivalente a aproximadamente R$ 2,1 mil, além de pontos na carteira de habilitação

Gabriel Yuri Souto - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Quem circula de moto em Lima e Callao, no Peru, passou a enfrentar uma nova restrição desde esta terça-feira (20). A partir desta data, motociclistas estão impedidos de transportar passageiros na garupa, medida anunciada pelo Ministério dos Transportes e Comunicações.

A mudança foi definida no Decreto Supremo nº 002-2026-MTC e estabelece punição para quem insistir em conduzir motos com dois ocupantes. A multa pode chegar a S/ 1.320, valor equivalente a aproximadamente R$ 2,1 mil, além de pontos na carteira de habilitação.

O decreto também prevê outras consequências para casos repetidos. Motoristas reincidentes podem perder o direito a descontos por pagamento antecipado e, conforme o nível da infração, as penalidades podem aumentar de forma progressiva.

Em cenários considerados mais graves, como bloqueios ou interrupções no trânsito durante situações de emergência, as multas podem ultrapassar S/ 8.000, o que hoje corresponde a cerca de R$ 12,8 mil. Na primeira abordagem, a infração é tratada como leve, mas pode evoluir para punições mais rígidas se houver repetição.

A regra vale tanto para cidadãos quanto para empresas, incluindo serviços de transporte e entregas. A fiscalização será feita pela Polícia Nacional do Peru, em parceria com os municípios e com o próprio Ministério dos Transportes, responsável por coordenar a aplicação da medida.

O governo peruano argumenta que a proibição faz parte de um pacote de ações ligadas ao estado de emergência que atinge Lima e Callao. Segundo as autoridades, o objetivo é dificultar crimes praticados com apoio de motocicletas, especialmente extorsões e assassinatos encomendados.

Com isso, a expectativa é reduzir a circulação usada por grupos criminosos e reforçar a segurança em uma das áreas mais afetadas pela violência urbana no país.

