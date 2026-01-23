Segredo dos chefs para tirar a casca do alho sem deixar cheiro nas mãos

Truque simples e rápido ajuda a descascar o alho em segundos e evita que o cheiro fique impregnado nas mãos

Layne Brito - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

O alho é um dos ingredientes mais utilizados na culinária, mas também um dos que mais deixam cheiro nas mãos.

Para agilizar o preparo e evitar esse incômodo, chefs e cozinheiros profissionais adotam técnicas simples que facilitam a retirada da casca e reduzem o contato direto com o alimento.

Um dos métodos mais comuns é pressionar levemente os dentes de alho com a lateral de uma faca.

Com essa pressão, a casca se solta quase automaticamente, permitindo que o alho seja retirado com facilidade, sem a necessidade de esfregar com os dedos.

Outra técnica bastante usada nas cozinhas profissionais é colocar os dentes de alho dentro de um recipiente com tampa, fechar bem e agitar por alguns segundos.

O atrito faz com que as cascas se soltem, enquanto os dentes permanecem inteiros, reduzindo o contato com as mãos.

Também é possível facilitar o processo deixando os dentes de alho de molho em água por cerca de cinco a dez minutos. A umidade ajuda a soltar a casca, que sai com muito mais facilidade, especialmente quando é necessário descascar uma quantidade maior.

Após o preparo, para evitar que o cheiro fique nas mãos, a recomendação é lavá-las imediatamente com água fria e sabão neutro.

Esfregar as mãos em objetos de aço inoxidável, como uma colher ou a pia, também ajuda, pois o metal reage com os compostos do alho responsáveis pelo odor, neutralizando o cheiro em vez de apenas disfarçá-lo.

Esses métodos tornam o preparo das receitas mais prático, economizam tempo na cozinha e evitam que o cheiro do alho permaneça nas mãos ao longo do dia.

