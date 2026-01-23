WhatsApp libera nova atualização em 2026 com recursos que mudam o uso

Nova versão aposta em inteligência artificial, atalhos inteligentes e mais organização para tornar conversas, grupos e chamadas muito mais práticas

Isabella Valverde - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Tracy Le Blanc)

O WhatsApp entrou em 2026 decidido a mudar a forma como milhões de pessoas se comunicam todos os dias. A nova atualização do aplicativo, liberada para iPhone e Android, traz um pacote robusto de recursos que aposta em inteligência artificial, personalização e menos etapas para executar tarefas simples, algo que impacta tanto o uso pessoal quanto profissional.

A principal novidade está na incorporação da IA diretamente nas mensagens. Agora, textos um pouco mais longos podem ser reescritos automaticamente pelo aplicativo, ajustando o tom para algo mais formal, mais elaborado ou simplesmente mais claro. A proposta é eliminar o retrabalho e agilizar respostas, sem que o usuário precise apagar tudo e começar de novo.

A inteligência artificial também chegou às figurinhas. Em vez de depender apenas de imagens prontas ou pacotes baixados, o WhatsApp passa a permitir a criação de stickers a partir de frases digitadas. Basta escrever o que deseja e a figurinha é gerada na hora, dentro da própria conversa, tornando respostas rápidas mais criativas e contextuais.

Nos grupos, a atualização resolve um problema antigo: a dificuldade de identificar quem é quem. Agora, os participantes podem adicionar pequenas etiquetas sob o nome, indicando função, vínculo ou relação com o grupo. Isso facilita a organização em grupos grandes, familiares ou corporativos, especialmente quando há pessoas com nomes parecidos ou sem foto de perfil.

As chamadas também ganharam atenção especial. A nova interface reúne atalhos para ligar, agendar chamadas, acessar o teclado e visualizar contatos frequentes.

Caso a ligação não seja atendida, o usuário pode gravar um áudio direto na tela de chamada e enviá-lo imediatamente, sem precisar voltar ao chat, o que economiza tempo e cliques.

Outra novidade é o fortalecimento do recurso de status. Além de permitir a criação de mensagens temporárias com duração personalizada e público definido, o WhatsApp passa a oferecer edição com inteligência artificial, transformando fotos em vídeos, aplicando estilos visuais e adicionando enquetes ou músicas para tornar o conteúdo mais interativo.

Em fase de testes, alguns grupos também passam a contar com histórico temporário, permitindo que novos membros visualizem mensagens das últimas 24 horas, o que ajuda na integração sem comprometer totalmente a privacidade das conversas antigas.

No conjunto, a atualização de 2026 deixa claro o foco do WhatsApp: reduzir etapas, tornar a comunicação mais fluida e adaptar o aplicativo a rotinas cada vez mais aceleradas.

Para quem usa o app como ferramenta de trabalho ou organização pessoal, as mudanças representam um ganho real de produtividade, sem exigir grandes mudanças de hábito.

