A melhor viagem de trem do Brasil tem comida e bebida à vontade, várias classes de passeio e paisagem incrível

Com classes com open food e open bar, o Trem de Guararema une gastronomia e paisagens verdes em um passeio inesquecível

Gustavo de Souza - 24 de janeiro de 2026

Viajar de trem no Brasil ainda é um luxo raro e, quando dá certo, vira lembrança de coleção. Em Guararema (SP), a experiência ganhou um tempero a mais: além do trajeto charmoso e das janelas abertas para o verde, há categorias com comida e bebida liberadas durante o passeio.

O roteiro sai da estação no centro da cidade e segue até a Vila Luís Carlos, um trecho curto, mas cheio de clima “viagem no tempo”. A promessa é simples e poderosa: transformar o deslocamento em parte do destino, com serviço de bordo e paisagem de interior.

E o melhor: dá para escolher o tipo de experiência que cabe no bolso e no estilo de cada viajante, de um vagão mais básico até um verdadeiro “restaurante sobre trilhos”.

Três classes para escolher: do passeio simples ao all inclusive

O Trem de Guararema tem três opções principais de embarque. A classe turística é a mais direta: você vai no vagão “normal”, sem serviço de comida e bebida incluso.

Já quem quer transformar o trajeto em experiência gastronômica pode optar pelo Carro Bar, com petiscos, sobremesas e bebidas à vontade. E existe a categoria mais completa: o Carro Restaurante, com entradas, almoço, sobremesa e bebidas liberadas.

No site oficial do passeio, a proposta é descrita como open food e open bar, com variedade de itens, de bebidas a petiscos e comidas típicas, servidos ao longo do percurso entre Guararema e Luís Carlos.

Paisagem verde e parada em vila histórica no meio do caminho

O trajeto até a Vila Luís Carlos tem cerca de 6,8 km e dura em torno de meia hora, em meio a áreas verdes. Ao chegar, o passeio costuma incluir uma parada para conhecer a vilinha, que tem clima interiorano e rende boas fotos.

A própria viagem carrega um valor histórico: a estação de Guararema é do fim do século 19, e a estação de Luís Carlos foi inaugurada no início do século 20, compondo o cenário “retrô” do passeio.

Para quem gosta de experiências completas, esse é o tipo de rolê em que dá para ir pelo trem — e voltar falando do cardápio, do atendimento e da paisagem, tudo junto.

Quanto dura e quando acontece o passeio

Na prática, o passeio leva cerca de 2 horas, com o serviço de bordo começando antes do embarque (nas classes com alimentação). Somando a parada em Luís Carlos, a experiência costuma ocupar boa parte do período escolhido (manhã ou tarde).

As saídas relatadas incluem fins de semana, com horários diferentes no sábado e no domingo, e também há edições em feriados, com necessidade de conferir a programação.

Como é um passeio concorrido, a dica é simples: escolher a classe com antecedência, principalmente se a ideia for garantir a versão “all inclusive” com comidas e bebidas liberadas.

