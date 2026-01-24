Jovem é agredida e ameaçada de morte pelo ex após pedir R$ 110 para tratamento da filha, em Itapuranga

Agressor chegou a ser preso em flagrante e disse que mataria a vítima caso fosse denunciado

Mulher agredida pelo Ex
Vídeo flagrou os momentos que a vítima foi agredida pelo ex. (Foto: Reprodução)

Uma cobrança de apenas R$ 110 para custear o tratamento de saúde de uma criança de 02 anos terminou em agressão física e ameaças de morte em Itapuranga, no Noroeste de Goiás. O caso, registrado na noite da última quarta-feira (21), envolveu uma jovem de 22 anos e o ex-companheiro, de 23, que se recusou a ajudar nos custos médicos da própria filha.

A vítima teria ido até o local de trabalho do ex-namorado para tratar de assuntos urgentes sobre a saúde da pequena, que necessita de um procedimento para aliviar dores constantes. Mesmo ciente da situação, o homem teria se irritado com a cobrança e desferido dois tapas no rosto da jovem.

A agressão foi flagrada em vídeo por terceiros que estavam presentes, e contiveram o homem. Não satisfeito com a violência física, o agressor ainda teria proferido ameaças brutais contra a mãe da criança. O homem teria afirmado que, caso fosse preso e posteriormente solto, voltaria para tirar a vida da ex.

O episódio ocorreu em um estabelecimento comercial no Centro da cidade, onde o suspeito trabalha. A Polícia Militar (PM) foi acionada e localizou o suspeito ainda no local.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher e ameaça. Uma medida protetiva de urgência foi registrada e o caso segue agora sob os cuidados da Polícia Civil (PC) de Itapuranga.

