Mulher encontra nota fiscal da década de 90 e fica surpresa com os preços da época nos supermercados

Documento antigo virou um retrato real do custo de vida no Brasil e chamou atenção pelos valores que hoje parecem impossíveis no mercado

Magno Oliver - 24 de janeiro de 2026

Uma simples nota antiga foi o suficiente para mostrar como o mercado mudou — e como o dinheiro rendia diferente naquela época (Foto: Reprodução)

Uma nota fiscal guardada por décadas foi o suficiente para causar espanto. Ao encontrar um comprovante de compras da década de 90, uma mulher ficou surpresa com os preços praticados na época e percebeu como o supermercado mudou completamente de lá para cá.

O que mais chama atenção nesse tipo de achado é que não se trata de uma promoção rara ou de uma compra “fora do normal”.

Era o valor comum do dia a dia, aquele preço que qualquer pessoa pagava para levar itens básicos para casa, sem imaginar que um dia aquilo viraria motivo de choque.

E quando os números aparecem impressos no papel, a comparação com os preços atuais vem automática. Em listas e notas que circulam na internet, alguns valores médios daquele período chamam atenção, como:

Arroz (pacote de 5 kg): R$ 2,98

Refrigerante (2 litros): cerca de R$ 0,95

Cerveja em lata: por volta de R$ 0,50

Leite longa vida: menos de R$ 1 em muitos casos

Para quem faz compras hoje, ver esses valores parece até brincadeira. Só que o impacto é real, porque muitos desses produtos agora custam várias vezes mais e pesam no orçamento mensal, principalmente em famílias maiores.

Mesmo quem viveu essa época costuma ficar impressionado, porque a memória nem sempre registra o número exato.

Mas quando a pessoa vê o preço no papel, sente aquela sensação de que o carrinho saía mais cheio e o dinheiro rendia mais, mesmo com todas as diferenças econômicas do país naquele período.

A verdade é que olhar esses preços antigos dá aquele choque que todo brasileiro entende. Porque não é só nostalgia: é a sensação real de que, hoje, o dinheiro some na primeira sacola.

