Brasileiros com CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 podem consultar se vão receber abono salarial

Consulta já pode ser feita pelos canais oficiais e revela quem terá direito ao pagamento do abono salarial em 2026

Gabriel Yuri Souto - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Trabalhadores brasileiros com CPF final de 0 a 9 já podem verificar se têm direito ao abono salarial em 2026. O benefício, pago anualmente, atende milhões de pessoas que atuaram com carteira assinada e cumpriram critérios estabelecidos pelo governo federal.

Por isso, a consulta antecipada ajuda o trabalhador a se planejar financeiramente e a confirmar se os dados profissionais estão corretos nos sistemas oficiais. Além disso, o procedimento é simples e pode ser feito pela internet ou aplicativo.

Quem tem direito ao abono salarial em 2026

Para receber o abono salarial em 2026, o trabalhador precisa cumprir regras básicas. Primeiramente, é necessário ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base considerado pelo governo.

Além disso, o salário médio mensal não pode ultrapassar dois salários mínimos no período. Outro critério essencial envolve o tempo de cadastro no PIS ou Pasep, que deve ser de, no mínimo, cinco anos.

Por fim, o empregador precisa ter informado corretamente os dados do trabalhador na Rais ou no eSocial. Caso contrário, o benefício pode não ser liberado.

Como consultar se vai receber o abono salarial

A consulta pode ser feita de forma rápida pelos canais oficiais do governo. O trabalhador pode acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para Android e iOS, e verificar a situação do benefício.

Outra opção consiste em acessar o portal Gov.br, usando CPF e senha cadastrada. Além disso, trabalhadores do setor privado também podem consultar informações pelo telefone 158, do Alô Trabalho.

Já servidores públicos devem verificar os dados junto ao Pasep, normalmente pelo Banco do Brasil.

Valor do abono varia conforme meses trabalhados

O valor do abono salarial não é fixo para todos os beneficiários. Ele varia de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base. Quem trabalhou durante os 12 meses recebe o valor integral, equivalente a um salário mínimo vigente no ano do pagamento.

Por outro lado, quem trabalhou por menos tempo recebe o valor proporcional. Dessa forma, cada mês trabalhado garante uma fração do benefício, o que torna a consulta ainda mais importante.

Importância de conferir os dados com antecedência

Consultar o abono salarial com antecedência permite corrigir possíveis erros antes do calendário de pagamentos. Caso o trabalhador identifique inconsistências, ele pode procurar o empregador ou os canais oficiais para regularização.

Além disso, acompanhar as informações evita surpresas e garante acesso ao benefício dentro do prazo. O governo costuma divulgar o calendário oficial ao longo do ano, seguindo critérios definidos por CPF ou data de nascimento.

