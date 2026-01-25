Luciano Hang publica vídeo rasgando elogios para Goiânia

Empresário planeja inaugurar mega loja da Havan na capital de Goiás ainda em janeiro

Augusto Araújo - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

A poucos dias da inauguração da nova megaloja da Havan em Goiânia, o empresário Luciano Hang publicou um vídeo pelas redes sociais rasgando elegoios para a capital goiana.

A postagem já acumula mais de 500 mil visualizações e 20 mil curtidas, pouco mais de 24h após ser divulgada.

O post começa com a já clássica música “Rumo a Goiânia”, de Leandro & Leonardo, que se tornou um “hino não oficial” para se falar da cidade nas redes sociais.

Assim, o empresário relembra a história de fundação e características geográficas do município, mas não para por aí.

Durante o vídeo, ele ressalta que o povo goianiense é “acolhedor, simples e trabalhador”, além de outros costumes da população local.

Dentre eles, está a identidade sertaneja. Ele mostra Goiânia como um dos maiores polos musicais do Brasil e um “verdadeiro celeiro de grandes nomes do sertanejo”.

Além disso, cita nomes que deram o pontapé inicial da carreira na cidade, tais como Leonardo, Bruno & Marrone, Gusttavo Lima e Jorge & Mateus (que não nasceram em Goiânia, com exceção de Bruno).

Por fim, a publicação relembra de pratos típicos da culinária goiana, que naturalmente têm presença muito forte na capital, como o arroz com pequi, pamonha e o empadão goiano.

“Goiânia é uma cidade que cresce sem perder a essência e é por isso que a Havan escolheu Goiânia. Alô Goiânia, estamos chegando”, conclui o post.

Cada vez mais próxima

Vale lembrar que a data de abertura da loja está marcada para o próximo sábado (31), e será a primeira inauguração da Havan em 2026.

A nova unidade está sendo instalada no cruzamento da Avenida Goiás com a Perimetral Norte, próxima ao shopping Passeio das Águas.

Além disso, atualmente, Goiás conta com três unidades da rede em operação. Elas estão localizadas em Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás.

Além da capital, a empresa confirmou planos de expansão para outras cidades do sul goiano. Dentre elas, estão nomes como Caldas Novas e Itumbiara, ainda sem datas definidas para abertura.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Luciano Hang (@lucianohangbr)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!