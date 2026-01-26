Ônibus com mais de 30 passageiros tomba após desviar de árvore caída na BR-153

Resgate contou com o Corpo de Bombeiros, a PRF e a Ecovias do Araguaia, que precisaram levar duas pessoas ao Heana

Natália Sezil - 26 de janeiro de 2026

Ônibus que transportava mais de 30 passageiros ficou tombado sobre o acostamento. (Foto: Reprodução)

Um ônibus que transportava 31 passageiros tombou no final da tarde desta segunda-feira (26) no trecho da BR-153 que separa o distrito de Interlândia, em Anápolis, do município de Pirenópolis.

O veículo levava 28 adultos e três crianças, além dos dois motoristas em serviço. Com o acidente, o ônibus ficou jogado sobre o acostamento.

Quase todos sofreram apenas ferimentos leves, sendo alguns deles transportados para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA), em Anápolis.

Dois tiveram lesões um pouco mais graves – o motorista e uma das passageiras. Eles foram atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros e levados até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

A concessionária Ecovias do Araguaia, que administra a rodovia, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atenderam à ocorrência, auxiliando no resgate.

As autoridades constataram, no local, que a árvore teria sido derrubada por um caminhão boiadeiro, que passara pelo trecho pouco antes.

O trânsito precisou ser interditado para que as vítimas fossem retiradas com segurança.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!