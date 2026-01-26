Ônibus com mais de 30 passageiros tomba após desviar de árvore caída na BR-153
Resgate contou com o Corpo de Bombeiros, a PRF e a Ecovias do Araguaia, que precisaram levar duas pessoas ao Heana
Um ônibus que transportava 31 passageiros tombou no final da tarde desta segunda-feira (26) no trecho da BR-153 que separa o distrito de Interlândia, em Anápolis, do município de Pirenópolis.
O veículo levava 28 adultos e três crianças, além dos dois motoristas em serviço. Com o acidente, o ônibus ficou jogado sobre o acostamento.
Quase todos sofreram apenas ferimentos leves, sendo alguns deles transportados para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA), em Anápolis.
Dois tiveram lesões um pouco mais graves – o motorista e uma das passageiras. Eles foram atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros e levados até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
A concessionária Ecovias do Araguaia, que administra a rodovia, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atenderam à ocorrência, auxiliando no resgate.
As autoridades constataram, no local, que a árvore teria sido derrubada por um caminhão boiadeiro, que passara pelo trecho pouco antes.
O trânsito precisou ser interditado para que as vítimas fossem retiradas com segurança.
