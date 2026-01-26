Motorista de aplicativo passa por momentos de terror durante assalto em Anápolis

Vítima foi ameaçada de morte e abandonada próximo a um viaduto na BR-153

Augusto Araújo - 26 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de motorista de aplicativo. (Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil)

Um motorista de aplicativo passou por momentos de terror após ser vítima de um roubo à mão armada na madrugada desta segunda-feira (26), no Residencial Shangrilá, em Anápolis.

O crime aconteceu por volta das 23h30, quando o profissional aceitou uma corrida solicitada na região. De acordo com o relato da vítima, dois homens entraram no veículo no local indicado.

Pouco depois do início do trajeto, um dos passageiros anunciou o assalto, afirmando estar armado, e passou a ameaçar o motorista.

Pega de surpresa, a vítima foi obrigada a seguir em direção à BR-153, no sentido do bairro Jaiara, além de entregar o celular e outros pertences pessoais.

Durante o trajeto, os suspeitos exigiram a senha do telefone e reforçaram as ameaças, afirmando que matariam a vítima caso ela reagisse ou procurasse a polícia. Um dos indivíduos aparentava portar um revólver.

Próximo a um viaduto na BR-153, os criminosos abandonaram o motorista e fugiram levando o veículo, um Chevrolet Onix branco, além de um aparelho celular e documentos pessoais.

A vítima conseguiu pedir ajuda após correr até a casa de um conhecido e, posteriormente, se dirigiu à delegacia para registrar o ocorrido.

Até o momento, não há informações sobre a recuperação do veículo ou identificação dos suspeitos. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

