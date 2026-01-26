Volta às aulas mais barata: troque seus livros e cadernos antigos por desconto na Kalunga e economize na compra do material

Campanha sustentável da Kalunga oferece abatimento por quilo de folhas de cadernos usados e ajuda famílias a economizar no material escolar de 2026

Gabriel Yuri Souto - 26 de janeiro de 2026

Com a aproximação do novo ano letivo, os gastos com material escolar voltam a preocupar muitas famílias. Por isso, em 2026, a Kalunga retomou uma campanha que combina economia e sustentabilidade. A iniciativa permite trocar folhas de cadernos usados por desconto imediato na compra de novos produtos.

Além de aliviar o orçamento, a ação incentiva o reaproveitamento do papel. Dessa forma, consumidores conseguem economizar enquanto contribuem com práticas mais sustentáveis no dia a dia.

Como funciona a troca por desconto na Kalunga

Primeiramente, o consumidor deve separar folhas usadas de cadernos ou fichários. Em seguida, precisa levar esse material até uma loja física da Kalunga. As folhas devem estar soltas, sem capas, espirais ou grampos.

Na loja, os atendentes pesam o material entregue. A cada quilo de folhas, o cliente recebe R$ 1,50 de desconto. Esse valor, portanto, já pode ser usado na mesma hora para comprar cadernos novos ou itens das linhas participantes.

Além disso, a campanha estabelece um limite de até 20 quilos por CPF ou CNPJ. Assim, o desconto não se acumula para compras futuras e vale apenas no momento da troca.

Economia no material escolar e incentivo à sustentabilidade

Durante o período de volta às aulas, qualquer redução no preço faz diferença. Por esse motivo, a campanha chama atenção de quem busca economizar sem abrir mão da qualidade.

Enquanto muitos descartariam cadernos antigos, a iniciativa transforma esse material em benefício direto ao consumidor.

Ao mesmo tempo, o reaproveitamento do papel reduz o desperdício e reforça a importância do consumo consciente.

A Kalunga realiza campanhas semelhantes há vários anos. Ainda assim, a adesão cresce a cada edição, especialmente em momentos de alta nos preços dos itens escolares.

Regras importantes antes de participar

Antes de ir até a loja, vale ficar atento às regras. A campanha não aceita livros, apostilas, revistas ou papéis plastificados. Apenas folhas de cadernos e fichários entram na troca.

Além disso, a ação acontece por tempo limitado, geralmente durante o período de volta às aulas. Portanto, quem deseja participar precisa se organizar com antecedência.

Por fim, a troca ocorre exclusivamente nas lojas físicas da Kalunga. O site e o aplicativo não oferecem essa opção.

