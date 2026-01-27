Inteligências artificiais: você pode estar usando errado; saiba qual é a melhor para cada tipo de tarefa

Vídeo compara IAs populares e mostra para quais tarefas cada uma rende mais: de texto e pesquisa até voz, vídeo e apps

Gustavo de Souza - 27 de janeiro de 2026

Você abre uma IA, faz uma pergunta qualquer e se frustra com a resposta. Só que, muitas vezes, o problema não é a tecnologia, mas sim a escolha da ferramenta para a tarefa errada.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra que a lógica é simples: cada inteligência artificial “brilha” em um tipo de uso. E, quando você entende essa divisão, o resultado melhora na hora.

A produção coloca várias IAs “em entrevista” e deixa claro que não existe uma única melhor para tudo. Existe a mais indicada para o que você precisa agora.

Texto e raciocínio: quando ChatGPT, Gemini e Claude fazem mais sentido

O vídeo apresenta o ChatGPT como um nome forte para tarefas de texto, ideias e organização de respostas. Ele aparece como uma opção versátil para o dia a dia, quando o objetivo é ganhar velocidade e clareza.

Já o Gemini entra como alternativa para quem quer respostas com pegada mais conectada ao ecossistema Google. A ideia é aproveitar quando a tarefa pede apoio de pesquisa e praticidade.

O Claude surge como opção para quem busca profundidade e consistência em respostas mais longas. No tom do vídeo, ele aparece como a escolha quando a tarefa exige mais “fôlego” e cuidado com o texto.

Produtividade e automação: onde entram Manus e Lovable

O vídeo também coloca na roda o Manus, sugerindo um uso mais voltado à produtividade. A proposta é enxergar a ferramenta como apoio para tarefas que pedem execução e organização.

Em seguida, aparece o Lovable com uma ideia bem direta: transformar prompts em projetos de forma mais prática. No contexto do vídeo, ele é lembrado como opção para tirar algo do papel com agilidade.

A mensagem desse bloco é que nem toda IA é “conversadora”. Algumas se destacam quando você quer construir, estruturar e acelerar processos, não apenas perguntar e receber respostas.

Voz, vídeo e imagem: ElevenLabs, HeyGen e Dreamina para criação

Para voz, o vídeo cita o ElevenLabs como ferramenta focada nesse tipo de entrega. Ele entra como solução quando a tarefa é narrar, dublar ou criar áudio com qualidade.

No campo de vídeo, o HeyGen aparece como alternativa voltada à criação de conteúdos com aparência mais pronta. A sugestão do vídeo é usar quando você quer transformar ideias em vídeo com menos barreiras.

E, para imagem, o vídeo traz o Dreamina como opção para criar visuais e peças a partir de comando. A lógica é escolher essa linha quando a tarefa é gerar imagem, e não “forçar” uma IA de texto a fazer esse trabalho.

Confira o vídeo abaixo e saiba mais:

