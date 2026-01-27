Livro de juiz de Anápolis que leva mensagens de fé e esperança para a vida real chega às plataformas digitais

Obra do magistrado vai além da proposta literária e destina toda a arrecadação a projetos sociais

Pedro Ribeiro - 27 de janeiro de 2026

Juiz Pedro Paulo Oliveira escreveu livro “Você não está aqui por acaso”. (Foto: Arquivo pessoal)

O livro Você não está aqui por acaso, escrito pelo juiz Pedro Paulo Oliveira, passou a ser disponibilizado nas plataformas digitais, ampliando o alcance da obra que nasceu nas redes sociais e ganhou versão física no fim de 2025.

Assim como no lançamento presencial, toda a renda arrecadada segue sendo destinada a projetos sociais em Anápolis, com foco em crianças em situação de vulnerabilidade.

Inicialmente compartilhadas em postagens diárias, as mensagens de fé, esperança e reflexão tocaram leitores de diferentes lugares e motivaram o autor a transformar os textos em um livro

A versão impressa foi lançada em Anápolis, com evento que reuniu amigos, leitores e apoiadores do projeto.

Na obra, Pedro Paulo compartilha experiências pessoais vividas como pai, marido, juiz e homem de fé, conectando histórias reais a princípios espirituais.

A proposta vai além de um livro religioso tradicional e se apresenta como um guia de reflexão, autoconhecimento e restauração interior.

Um dos pilares do projeto é o compromisso social.

Toda a renda obtida com a venda do livro, agora também no formato digital, é integralmente destinada a obra social, voltada especialmente ao apoio de crianças em situação de vulnerabilidade.

A nova versão digital o livro pode ser adquirida clicando aqui.

