Brasileiros com CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 podem ter acesso a benefícios em 2026

Uma checagem rápida pode revelar direitos acumulados ao longo do tempo

Magno Oliver - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube)

Manter o CPF ativo e regularizado junto à Receita Federal passou a ser um fator determinante para o acesso a benefícios financeiros e sociais em 2026.

O documento deixou de ser apenas um identificador fiscal e se consolidou como a principal chave de integração entre bancos de dados do Governo Federal, estados e instituições financeiras.

Segundo os órgãos oficiais, diversos programas utilizam o cruzamento automático do CPF com cadastros públicos para liberar benefícios sem necessidade de solicitação formal.

Um exemplo é a Tarifa Social de Energia Elétrica, que pode conceder descontos de até 65% na conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico, desde que o CPF esteja corretamente vinculado à unidade consumidora.

Outro destaque é o Sistema de Valores a Receber, mantido pelo Banco Central. A plataforma permite consultar, exclusivamente pelo CPF, se há recursos esquecidos em contas bancárias encerradas, cooperativas de crédito ou consórcios.

Bilhões de reais seguem disponíveis para resgate em 2026, segundo dados da autoridade monetária. O CPF também é utilizado em programas estaduais de incentivo fiscal, como Nota Fiscal Paulista, Nota Gaúcha e Nota Paraná.

Ao informar o documento no momento da compra, o consumidor acumula créditos que podem ser resgatados em dinheiro via PIX ou usados para abatimento de tributos como o IPVA.

Secretarias da Fazenda alertam que muitos contribuintes perdem valores por falta de consulta periódica. Além disso, políticas públicas como o ID Jovem e o Farmácia Popular ampliaram o uso do CPF como identificação única.

O primeiro garante meia-entrada e descontos em viagens interestaduais, enquanto o segundo assegura medicamentos gratuitos ou com até 90% de desconto, incluindo itens de dignidade menstrual.

De acordo com o Governo Federal, manter o CPF regular é hoje um requisito essencial para acessar direitos, benefícios e recursos que impactam diretamente o orçamento das famílias brasileiras.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!