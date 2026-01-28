Esfregar sabonete em parafusos enferrujados: para que serve e por que é recomendado

Truque simples ajuda a soltar parafusos travados pela ferrugem e ainda protege o metal contra novos danos

Layne Brito - 28 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustrativa/IA)

Parafusos enferrujados costumam dar dor de cabeça na hora de fazer qualquer reparo doméstico. Muitas vezes, eles ficam travados, difíceis de girar e até correm o risco de quebrar.

O que pouca gente sabe é que um item comum do dia a dia pode ajudar a resolver o problema: o sabonete.

Esfregar sabonete em parafusos enferrujados funciona como um tipo de lubrificação improvisada.

O produto cria uma camada escorregadia entre o parafuso e a superfície onde ele está fixado, reduzindo o atrito no momento de apertar ou soltar. Isso facilita o movimento e diminui o esforço necessário, evitando que a cabeça do parafuso espane.

Além de ajudar na remoção, o sabonete também atua como uma proteção temporária contra a umidade. Ao formar uma película sobre o metal, ele dificulta o contato direto com a água e o ar, dois dos principais responsáveis pela formação da ferrugem.

Por esse motivo, o truque é frequentemente recomendado para parafusos usados em ambientes úmidos, como banheiros, cozinhas e áreas externas.

Outro ponto positivo é a praticidade. Diferente de óleos específicos ou produtos químicos, o sabonete é fácil de encontrar, barato e simples de aplicar.

Basta esfregar levemente o parafuso seco com o sabonete em barra antes de rosqueá-lo ou tentar soltá-lo.

Apesar de ser um método caseiro eficiente, o uso do sabonete não substitui soluções profissionais quando a ferrugem está muito avançada. Em casos mais graves, ainda é indicado recorrer a desengripantes ou à substituição do parafuso.

Mesmo assim, para pequenos reparos e manutenções rápidas, o truque pode poupar tempo e evitar frustrações.

Com soluções simples como essa, fica claro por que muitas dicas antigas continuam sendo recomendadas até hoje, especialmente quando o objetivo é resolver problemas comuns de forma prática e econômica.

