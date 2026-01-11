Lavar os pés com sabonete neutro e sal: para que serve e quais os benefícios

Hábito simples pode ajudar na higiene, no alívio do cansaço e na prevenção de problemas comuns nos pés

Layne Brito - 11 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Os pés estão entre as partes do corpo que mais sofrem ao longo do dia, seja pelo tempo dentro de calçados, pela transpiração ou pelo esforço constante ao caminhar.

Por isso, cuidados básicos fazem diferença na prevenção de odores, desconfortos e infecções.

Uma prática simples que pode ser feita em casa é lavar os pés com sabonete neutro e sal, combinação que ajuda na limpeza sem agredir a pele e ainda proporciona sensação de alívio.

O sabonete neutro atua removendo impurezas de forma suave, enquanto o sal auxilia na redução de micro-organismos e no controle do mau cheiro, comuns em regiões que acumulam suor.

Principais benefícios desse cuidado

A lavagem ajuda a manter os pés limpos por mais tempo, reduzindo a proliferação de bactérias e fungos.

Também contribui para suavizar áreas ressecadas, aliviar o cansaço após longos períodos em pé e melhorar o conforto no dia a dia.

Por não conter fragrâncias nem substâncias agressivas, o sabonete neutro é indicado inclusive para quem tem pele sensível.

Quando incluir esse hábito na rotina

O cuidado pode ser feito no fim do dia, após atividades físicas ou longas caminhadas, quando os pés costumam ficar mais cansados.

Antes de dormir, a prática ajuda a promover relaxamento e bem-estar.

O ideal é realizar a lavagem uma ou duas vezes por semana, sempre como complemento à higiene diária, sem substituir tratamentos específicos quando necessários.

Passo a passo simples

Coloque água morna em um recipiente e adicione uma colher de sal

Molhe os pés, aplique o sabonete neutro e massageie com atenção entre os dedos e nos calcanhares

Depois, enxágue bem e seque cuidadosamente, evitando deixar umidade

Manter os pés limpos e secos ajuda a evitar micoses, rachaduras, odores e outros problemas comuns.

Além disso, melhora o conforto ao caminhar, favorece a saúde da pele e contribui para o bem-estar geral.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!