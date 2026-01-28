Síndico confessa ter matado corretora em Caldas Novas e dá detalhes do crime

Vítima foi encontrada após mais de 40 dias em zona de mata, às margens de rodovia

Augusto Araújo - 28 de janeiro de 2026

Síndico revelou à Polícia Civil (PC) onde escondeu o corpo de corretora após matá-la. (Foto: Divulgação/PCGO)

O síndico Cléber Rosa de Oliveira, apontado como principal suspeito pela morte da corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, confessou à Polícia Civil (PC) ser o autor do crime chocante e revelou detalhes sobre o ocorrido.

Segundo informações da jornalista Ludmilla Rodrigues, da TV Anhanguera, o homem teria levado os agentes policiais até o local onde deixou o corpo da vítima. Ele estava a cerca de 15 km de Caldas Novas, às margens da GO-213, que liga o município a Ipameri e Pires do Rio.

Ainda segundo a repórter, Cléber disse que agiu sozinho e que cometeu o crime após uma discussão acalorada com Daiane, no dia 17 de dezembro, data em que ela desapareceu.

Em seguida, o síndico contou aos investigadores que saiu sozinho do condomínio, dirigindo uma picape com o corpo de mulher na carroceria.

Ainda de acordo com as informações da jornalista, a PC já teria as imagens de câmeras de segurança que mostram ele deixando o prédio por volta das 20h do dia do desaparecimento.

Contudo, em um primeiro depoimento, Cléber afirmou que não havia deixado o condomínio naquela noite.

Envolvimento

Apesar da nova versão apresentada pelo síndico, o filho dele, Maykon Douglas de Oliveira, também foi preso pela PC, sob suspeita de ter participado do crime.

Além disso, o porteiro do condomínio também foi conduzido para a delegacia, para prestar esclarecimentos.

Vale lembrar que Daiane e Cléber acumulavam uma série de desentendimentos, com diversos processos judiciais um contra o outro.

