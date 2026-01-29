Homem é preso após esfaquear companheira e xingar policiais no Setor Campinas

Durante abordagem, suspeito se mostrou agressivo e desacatou policiais com xingamentos

Homem é preso após agredir companheira com faca no Setor Campinas
Imagem mostra mulher agredida em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 43 anos, foi preso em flagrante suspeito de agredir a própria companheira com uma faca. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), no Setor Campinas, em Goiânia.

Conforme apurado, o suspeito e a vítima, também de 43 anos, teriam iniciado uma discussão, o que levou vizinhos a acionarem a Polícia Militar (PM).

No endereço informado, os militares encontraram o portão da residência fechado e precisaram acessar o imóvel por meio da casa vizinha, pertencente à mãe do suspeito.

Já no interior do local, os policiais constataram que a vítima havia sido atacada com uma arma branca e que o homem ainda portava a faca, ameaçando a companheira.

Após diversas tentativas de negociação, o agressor foi convencido a soltar a arma e se render. Durante a abordagem, ele se mostrou agressivo, desacatou os policiais com xingamentos e ameaçou a vítima, afirmando que iria matá-la após sair da prisão.

Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde o procedimento foi convertido em Auto de Prisão em Flagrante (APF).

O caso foi enquadrado nos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e desacato, além da aplicação da Lei do Feminicídio, em razão da violência praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino.

A vítima recebeu atendimento, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

