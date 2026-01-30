Havan inaugura megaloja em Goiânia com promoções exclusivas neste sábado
Primeira unidade da rede na capital goiana abre as portas às 10h, com mais de 350 mil produtos e estrutura grandiosa
Com promoções exclusivas e uma grande variedade de produtos, a Havan inaugura sua megaloja em Goiânia neste sábado (31), às 10h, prometendo transformar a experiência de compras na capital.
Localizada no cruzamento da Avenida Goiás com a Perimetral Norte, a unidade chama atenção logo na chegada pela estrutura imponente e pela clássica Estátua da Liberdade, marca registrada da varejista.
Ao todo, a megaloja ocupa um terreno de 30 mil metros quadrados, sendo 10 mil metros quadrados de área construída, oferecendo amplo espaço para circulação e conforto dos clientes.
O público também poderá contar com estacionamento gratuito, ambiente climatizado e um espaço pensado para compras práticas e agradáveis em família.
Com mais de 350 mil itens disponíveis para venda, a nova loja reúne produtos de diversos segmentos, além de ações promocionais toda semana.
A unidade de Goiânia marca a primeira inauguração da Havan em 2026, sendo a quarta no estado de Goiás e a primeira instalada na capital.
Por isso, vale anotar na agenda: a inauguração da megaloja acontece neste sábado (31), às 10h, com promoções exclusivas para os clientes.
