Havan inaugura megaloja em Goiânia com promoções exclusivas neste sábado

Primeira unidade da rede na capital goiana abre as portas às 10h, com mais de 350 mil produtos e estrutura grandiosa

Isabella Valverde - 30 de janeiro de 2026

Fachada da Havan em Goiânia. (Foto: Portal 6/Elvis Godoi)

Com promoções exclusivas e uma grande variedade de produtos, a Havan inaugura sua megaloja em Goiânia neste sábado (31), às 10h, prometendo transformar a experiência de compras na capital.

Localizada no cruzamento da Avenida Goiás com a Perimetral Norte, a unidade chama atenção logo na chegada pela estrutura imponente e pela clássica Estátua da Liberdade, marca registrada da varejista.

Ao todo, a megaloja ocupa um terreno de 30 mil metros quadrados, sendo 10 mil metros quadrados de área construída, oferecendo amplo espaço para circulação e conforto dos clientes.

O público também poderá contar com estacionamento gratuito, ambiente climatizado e um espaço pensado para compras práticas e agradáveis em família.

Com mais de 350 mil itens disponíveis para venda, a nova loja reúne produtos de diversos segmentos, além de ações promocionais toda semana.

A unidade de Goiânia marca a primeira inauguração da Havan em 2026, sendo a quarta no estado de Goiás e a primeira instalada na capital.

Por isso, vale anotar na agenda: a inauguração da megaloja acontece neste sábado (31), às 10h, com promoções exclusivas para os clientes.

TÁ CHEGANDO! 🗽 Havan inaugura megaloja em Goiânia com promoções exclusivas neste sábado Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/S9r7aCiLW7 — Portal 6 (@portal6noticias) January 30, 2026

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!