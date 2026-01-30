Homem é preso após ameaçar vítima de estupro enquanto ela estava na delegacia em Goiânia
Investigado usava suposta dívida de drogas do irmão da jovem para exigir "pagamento" com abusos
Um homem foi preso em flagrante, pela Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (DEAEM) nesta quinta-feira (29), em Goiânia, após ameaçar uma jovem de 18 anos no exato momento em que ela denunciava ter sido estuprada por ele.
A vítima procurou a unidade policial para relatar um verdadeiro pesadelo vivido entre os dias 26 e 28 de janeiro. Segundo a investigação, o suspeito mantinha a jovem sob domínio afirmando que o irmão dela possuía uma dívida de drogas e exigindo que ela “pagasse” o valor através de atos sexuais.
Para garantir o silêncio da vítima, o homem utilizava coação psicológica e ameaças de morte contra os familiares dela. A jovem foi submetida a abusos ao longo de três dias.
Após decidir denunciar os crimes, ela foi surpreendida. Enquanto a vítima detalhava os horrores que sofreu aos policiais, o homem enviou novas mensagens de texto e áudio.
Nas ameaças, ele afirmava que, caso ela não continuasse a se submeter às suas exigências, ela seria “cobrada de outra forma”. Diante da evidência e da agressividade do suspeito, a equipe da DEAEM efetuou a prisão em flagrante pelo crime de ameaça, que se somará à investigação principal por estupro.
Após o flagrante, a jovem foi encaminhada para exames periciais e atendimento médico. Ela também está sendo acompanhada por uma rede de proteção voltada a vítimas de violência sexual. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC)
