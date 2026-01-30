Homem é preso após ameaçar vítima de estupro enquanto ela estava na delegacia em Goiânia

Investigado usava suposta dívida de drogas do irmão da jovem para exigir "pagamento" com abusos

Samuel Leão - 30 de janeiro de 2026

Homem foi localizado e preso pela DEAEM. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso em flagrante, pela Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (DEAEM) nesta quinta-feira (29), em Goiânia, após ameaçar uma jovem de 18 anos no exato momento em que ela denunciava ter sido estuprada por ele.

A vítima procurou a unidade policial para relatar um verdadeiro pesadelo vivido entre os dias 26 e 28 de janeiro. Segundo a investigação, o suspeito mantinha a jovem sob domínio afirmando que o irmão dela possuía uma dívida de drogas e exigindo que ela “pagasse” o valor através de atos sexuais.

Para garantir o silêncio da vítima, o homem utilizava coação psicológica e ameaças de morte contra os familiares dela. A jovem foi submetida a abusos ao longo de três dias.

Após decidir denunciar os crimes, ela foi surpreendida. Enquanto a vítima detalhava os horrores que sofreu aos policiais, o homem enviou novas mensagens de texto e áudio.

Nas ameaças, ele afirmava que, caso ela não continuasse a se submeter às suas exigências, ela seria “cobrada de outra forma”. Diante da evidência e da agressividade do suspeito, a equipe da DEAEM efetuou a prisão em flagrante pelo crime de ameaça, que se somará à investigação principal por estupro.

Após o flagrante, a jovem foi encaminhada para exames periciais e atendimento médico. Ela também está sendo acompanhada por uma rede de proteção voltada a vítimas de violência sexual. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC)

